Nelle prossime puntate di Una Vita Lolita decide di accusare Antonito. Ecco cosa succederà ai personaggi della soap opera

Dopo la grande puntata di venerdì, torna Una Vita. Le anticipazioni per la prossima puntata di sabato 4 dicembre 2021 sono ricche di colpi di scena, che appassioneranno i telespettatori. Lolita decide di accusare Antonito.

La Casado, infatti, non ha peli sulla lingua e non si fa problemi ad accusare il marito. La tensione in casa adesso è ad alti livelli e Antonito dovrà prendere una decisione. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita.

Anticipazioni Una Vita: Lolita decide di accusare Antonito

Arrivano puntuali le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Secondo le indiscrezioni Lolita decide di accusare Antonito. Il ragazzo ha appena raggiunto il suo più grande obiettivo in carriera: vincere le elezioni. Ma, a quanto pare, Lolita non ci sta.

Secondo le anticipazioni, Lolita non accetta che Antonito faccia solo il deputato, mettendo da parte il suo ruolo di padre. La Casado è fiera di suo marito e sa che adesso avrà numerosi impegni, ma è anche infastidita dal fatto che ormai il Palacios è totalmente coinvolto dalla vita politica.

Proprio per questo, Lolita decide di accusare Antonito e chiedergli di essere più presente con suo figlio. Il suo piccolo Moncho ha infatti bisogno dell’amore dei suoi genitori e, in particolare, di suo padre.

Intanto Marcos e Felicia hanno coronato il loro sogno d’amore. I due sono appena tornati dalla loro luna di miele. Dopo essersi sposati ni gran segreto e lontani dal quartiere, la coppia può finalmente dire di essere felice insieme.

Ma per Marcos i guai non sono finiti: il padre di Anabel riceverà infatti una telefonata misteriosa. Appena alzata la cornetta, Marcos rimarrà di stucco e senza parole. Chi sarà mai? Per scoprirlo l’appuntamento è per sabato 4 dicembre alle 14:10, su Canale 5.