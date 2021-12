Verissimo: ospiti incredibili per oggi e domani

Torna Verissimo, tutti i nuovi ospiti previsti per le puntate di sabato 4 e domenica 5 dicembre, tra risate e tantissime emozioni.

Anche per questo fine settimana Silvia Toffanin è prontissima a tornare col suo Verissimo, che tanto sta facendo bene in questa nuova modalità “doppia” introdotta da quest’anno.

Nel suo studio, la conduttrice ha già avuto come ospiti tantissimi volti noti e amati, come ad esempio Diletta Leotta, Gabriel Garko, Anna Tatangelo, nonché Alessandra Amoroso, Loredana Bertè e Lorella Cuccarini.

Per cercare di replicare il successo delle scorse settimane, anche per questo week end Mediaset ha contatto degli ospiti bomba, pronti ad aprirsi davanti alla bravissima conduttrice; ecco chi ci sarà nelle nuove puntate.

Verissimo, gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 dicembre

Anche per questo nuovo doppio appuntamento gli ospiti verranno direttamente dal mondo dello spettacolo e della musica; si comincia sabato 4 dicembre, quando in studio si presenterà Aka7even, ex allievo di Amici che presenterà il suo nuovo singolo.

Restando in tema musicale, presente dalla Toffanin anche Stefania Orlando, che ha concluso brillantemente da poco la sua esperienza a Tale e Quale Show, dopo aver presto parte al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione e aver fatto uscire negli scorsi mesi diversi singoli.

Per il mondo del giornalismo ci sarà la storica giornalista sportiva Paola Ferrari , mentre sul versante sportivo l’intervista sarà con l’ex schermitrice italiana Elisa Di Francisca, campionessa specializzata nel fioretto. Infine, nella puntata di sabato ci sarà posto anche per la primissima intervista di coppia di Elena Santarelli e Bernardo Corradi.

Per la domenica invece, prevista anche un’altra coppia dopo la Santarelli e Corradi, una di quelle che farà sicuramente scalpore e che, come la precedente, si racconterà in un’intervista per la prima volta insieme. In studio arriveranno quindi Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, solida e storica coppia, con la Bruganelli che si è fatta conoscere dal pubblico grazie al ruolo al Grande Fratello Vip.

Spazio anche per un’altra conduttrice apprezzata come Caterina Balivo, mentre tornerà a parlare Massimo Boldi, così come verranno intervista Peppino di Capri e Ilona Staller.

Il programma della Toffanin promette divertimento e tante emozioni, così come di svelare particolari retroscena sulla vita di tutti gli ospiti chiamati in studio; il doppio appuntamento, anche per questo fine settimana, appare imperdibile.