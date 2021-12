Ritenzione idrica: Cosa fare per evitare la pesantezza alle gambe

La ritenzione idrica rappresenta una delle più grandi condanne per le donne. Ecco cosa fare nel caso si presenti in quantità eccessive.

Prima di tutto è bene sfatare un mito: capita spesso che ritenzione idrica e cellulite vengano usate come sinonimi, al contrario sono due problematiche completamente diverse. La prima è un accumulo di liquidi e grasso nelle zone dei glutei, addome e gambe; la seconda invece è una vera infiammazione del tessuto sottocutaneo che causa la cosiddetta pelle a buccia d’arancia. Essendo quindi due patologie che hanno natura differente, anche il modo per contrastarle risulta ovviamente diverso.

Oggi parleremo in particolare della ritenzione idrica, le cui cause sono da riscontrarsi in uno stile di vita sedentario, caratterizzato da una scorretta alimentazione e dell’assunzione, ad esempio, di fumo e alcol. Per quanto riguarda il cibo, esso svolge un ruolo fondamentale: il consumo di molti cibi ricchi di zucchero, sale o grassi saturi possono essere la prima causa di formazione della ritenzione idrica. Inoltre, ultima accortezza, ma non meno importante, per evitarne la formazione è anche necessario bere almeno 2l di acqua al giorno, necessari per la purificazione del corpo e per il drenaggio dei liquidi.

Ritenzione idrica – Soluzioni

Prima di tutto, per porvi rimedio, è necessario partire dall’alimentazione: in particolare, è consigliabile assumere molta frutta, verdura, carboidrati integrali e fibre. Si sconsiglia invece l’assunzione di cibi ricchi si sale, grassi saturi e zuccheri: come nel caso di alimenti confezionati, merendine, affettati e formaggi molto stagionati (quindi ricchi di sodio). Oltre a questo, altre accortezze da seguire si riferiscono all’eccessivo consumo di caffè e alcol e al poco consumo della vitamina C, fondamentale per mantenere sana la pelle e i tessuti.

Per contrastare la ritenzione idrica però, è necessario cambiare anche lo stile di vita: sarebbe meglio fare almeno una passeggiata di 30m al giorno, in modo da tenere il corpo in costante movimento. Oltre a ciò, bisogna bere molta acqua, ed evitare il fumo (terribilmente dannoso per il nostro organismo).

Infine, per le donne più chic, è consigliabile non indossare tacchi e abiti stretti quotidianamente: la ritenzione idrica infatti, può derivare anche da una scorretta circolazione del sangue e i tacchi e gli abiti stretti ed aderenti sicuramente non aiutano il vostro corpo.