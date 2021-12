Ennesimo cambio look, ennesima evoluzione. Damiano riesce sempre a stupirci con la sua vena artistica musicale ed estetica.

Damiano David fa parte del panorama musical da pochi anni, eppure abbiamo già assistito ad una miriade di cambi look diversi. I Maneskin, rock band particolarmente camaleontica, sono riusciti in poco tempo a conquistare l’Italia, l’Europa ed ora anche gli Stati Uniti. Dalla loro vittoria agli Eurovision non si sono più fermati ed hanno ottenuto un successo dopo l’altro. In ogni tappa del tour i biglietti sono andati sold-out nel giro di poche ore e, ad oggi, c’è chi li definisce i Queen di questa generazione. Che Damiano riesca a coinvolgere le folle come fece Freddie Mercury? Solo il tempo ci darà questa risposta, fatto sta che a soli 22 anni, Damiano David è ormai uno dei cantanti più ascoltati a livello globale.

Facciamo ora un salto indietro nel passato, quando ancora Damiano era un semplice aspirante musicista con una personalità molto forte ed eccentrica. Una vecchia immagine lo ritrae con il suo classico capello lungo, ma questa volta biondo! Sembra il fratello separato alla nascita della piccola Victoria.

Damiano dei Maneskin – Camaleontico ed Originale

All’epoca dei loro esordi, Damiano sfoggiava una lunga chioma castana scura. Portata in modo scomposto e selvaggio, rendeva le sue performance ancora più intense. Dopo esserci abituati a quest’immagine, il cantante della band è passato al taglio corto, look sfoggiato ancora oggi, abbinato ad una miriade di outfit totalmente diversi l’uno dall’altro. Non mancano mai i colori scuri, gli abiti sensuali e magnetici, tipici di una band così intensa e forte. Eppure, una volta Damiano è stato capace anche di portare i capelli biondi: eccolo giovanissimo, con un look totalmente diverso rispetto a quello attuale.

Nella foto Damiano e Victoria sono giovanissimi e totalmente all’oscuro di tutti i successi che avrebbero conquistato da lì a pochi anni. Il cantante sfoggia una lunga chioma tinta di un biondo spento, le sopracciglia scure sempre in primo piano, ma la personalità forte ed originale è sempre la stessa. Chissà quante volte il front-man dei Maneskin cambierà nuovamente il suo look. Del resto, ci aspettano ancora moltissime esibizioni della rock band acclamata a livello mondiale.