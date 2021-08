Maneskin, Victoria De Angelis fotografata con la sua fidanzata?

La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, sarebbe stata fotografata con la sua ragazza. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

I Maneskin stanno vivendo un periodo d’oro: dopo la loro vittoria alla kermesse canora di Sanremo, hanno trionfato anche all’Eurovision.

La loro carriera inizia dal basso: suonavano per le vie del centro della Capitale, la loro città d’origine. La band si fa conoscere per aver partecipato ad X-Factor. Sotto la guida di Manuel Agnelli, i Maneskin ottengono il secondo posto ed il loro pezzo risulta gradito alle radio e non solo.

Da quel momento in poi, il loro successo inizia a decollare. Con la loro canzone “Zitti e Buoni”, con cui hanno partecipato a Sanremo 2021, hanno dimostrato di aver fatto tesoro delle loro prime esperienze e di aver fatto un grande salto. Si impongono alla kermesse canora ed il loro sound è un trionfo anche alle radio.

Si sono fatti conoscere in tutta Italia e non solo. La band è formata da quattro ragazzi ventenni: Damiano (cantante), Vittoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista).

I Maneskin: dalle vie del centro di Roma ai palchi più importanti

Il nome Maneskin significa “chiaro di luna”, viene dal danese, lingua d’origine della bassista. Victoria De Angelis inizia a inizia a suonare la chitarra all’età di 8 anni.

Ha sempre avuto la musica nel sangue. Ma della sua vita privata si sa ben poco. Si era vociferato che ci fosse del tenero fra lei e il cantante Damiano. Ma queste voci sono state subito smentite dai diretti interessati, che hanno dichiarato di essere soltanto amici “(…) è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene”.

Non ha mai nascosto di essere bisessuale e a Vanity Fair ha raccontato “Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

Victoria non si è mai mostrata in pubblico con nessuno, ma un paparazzo ha pubblicato su “Diva e Donna” delle foto in cui si vede che è molto vicina ad una ragazza, con la quale si scambia un bacio.

Come avrà reagito a questa foto la ragazza?