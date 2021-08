Anna Tatangelo è prontissima per tornare in tv, ma avete mai visto la sorella maggiore? Sono proprio due gocce d’acqua.

Dopo un periodo passato in ombra, l’ex-compagna di Gigi D’Alessio si sta riprendendo piano piano la scena, ed è ora pronta a tornare a tutti gli effetti in tv da protagonista.

Anna è però principalmente una cantante, con la carriera che inizia da giovanissima: a soli 15 anni vince infatti la Categoria Giovani del Festival di Sanremo 2002, col brano Doppiamente fragili.

Da quella prima apparizione, Anna raccoglierà in totale otto presenze sul palco dell’Ariston, pubblicando otto album e diverse raccolte ripubblicazioni. La Tatangelo la conosciamo bene, ma avete mai visto la sorella?

Anna Tatangelo, conoscete la sorella? Due gocce d’acqua

Anna ha una sorella maggiore che però, a differenza sua, ha scelto di intraprendere una carriera lontana dai riflettori e si ritrova solamente ogni tanto a cantare, solo per divertimento, con la più conosciuta sorella.

Sposata e con due figli, Silvia è legatissima ad Anna e le due si assomigliano veramente tantissimo; sui social poi, non mancano i messaggi d’affetto per Anna e per il suo amore. Commovente il messaggio di ringraziamento di Silvia per Anna in concomitanza col suo matrimonio, con la cantante che nonostante gli impegni non ha mai smesso di sostenere la sua famiglia e sua sorella.

Restando in tema matrimoni, tra pochissimo vedremo la Tatangelo protagonista su Canale 5 grazie al ritorno di un noto programma, Scene da un matrimonio; varie coppie verranno seguite passo passo durante le fasi principali dell’organizzazione della cerimonia, fino all’importantissimo giorno del fatidico sì.

La Tatangelo torna quindi in tv dopo aver fatto la giurata lo scorso anno a All Together Now su Canale 5 e alla scorsa edizione dello Zecchino d’Oro su Rai 1; su TV8 inoltre, ha partecipato come concorrente a Name That Tune – Indovina la canzone .