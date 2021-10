Brutte notizie per la band che ha letteralmente conquistato l’Europa, i fan dei Maneskin sono molto delusi.

Dalla loro vittoria agli Eurovision, i Maneskin stanno diventando un vero e proprio fenomeno globale. Appena uscirono i biglietti del tour europeo, questi ultimi si esaurirono nel giro di poche ore. C’è chi sostiene che siano i Queen di questa generazione ed hanno ragione a pensarlo: le loro canzoni, la loro energia e le loro potenza arriveranno fino oltreoceano.

Nel tour del 2021/2022 infatti, è prevista anche una tappa a New York e indovinate un po’? Anche i biglietti per il prossimo tour sono completamente sold-out. Insomma, l’Italia quest’anno è decisamente salita alla ribalta e dopo anni di oblio possiamo dire che, grazie ai Maneskin, stiamo acquistando una notevole credibilità.

Purtroppo però, mentre i Maneskin sono in giro per il mondo, ci è giunta la notizia secondo cui i patriottici fan italiani dovranno ancora aspettare prima di averli qui, nel nostro Bel Paese. Le tappe italiane infatti, sono state rimandate al 2022.

Maneskin – Rimandato il tour in Italia

Nella seconda settimana di dicembre 2021, i Maneskin avrebbero dovuto dare un concerto presso il Palazzo dello Sport a Roma e nel Mediolanum Foro di Assago a Milano. Le tappe italiane del tour 2021 erano attesissime nel nostro paese ed erano moltissime le persone che non vedevano l’ora di onorare la band che sta rendendo grande l’Italia in giro per il mondo. Eppure, sembra che l’attesa verrà prolungata ulteriormente.

Le tappe infatti, sono rimandate ad aprile 2022 e la motivazioni di questo slittamento rimangono tutt’ora ignote. La comunicazione è arrivata proprio dalla loro pagina ufficiale: “Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi” – e conclude – “Grazie per la vostra comprensione e per il supporto”.

Le motivazioni reali riguardo questa decisione potrebbero essere relative alle norme Anti-Covid: secondo l’ultimo Dpcm infatti, la capienza dei teatri al chiuso non deve superare il 60%. Sembra quindi che i collaboratori dei Maneskin abbiano preferito attendere aprile 2022, nella speranza che le limitazioni diminuiscano progressivamente.

I fan sfegatati della Band Rock dovranno quindi attendere ulteriormente il trionfale ritorno dei Maneskin in Italia. Ci auguriamo, a questo punto, che per aprile 2022 ci sarà la possibilità di aumentare la capienza presso il Palazzo dello Sport e nel Forum di Assago.