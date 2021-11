Ospite di Mara Venier a Domenica In, una Elisa Isoardi in lacrime ha rivelato che è ferma da un po’ e vorrebbe tornare a lavorare

Dopo una lunga assenza, Elisa Isoardi è tornata in diretta davanti al pubblico di Rai 1. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la bella presentatrice è tornata a calcare le scene del piccolo schermo e ha ricevuto grandissimo affetto dai telespettatori e dal pubblico in sala.

Dopo alcune domande, Elisa Isoardi era in lacrime, visibilmente commossa e in preda alle emozioni scatenate dall’intervista di Mara Venier. L’ex presentatrice della Prova del Cuoco ha parlato della sua carriera e di un suo grande desiderio.

Elisa Isoardi in lacrime: “Vorrei tornare a lavorare”

Dopo l’intervista a Morgan, negli studi di Domenica In c’è stata un’altra grande ospite a cui Mara Venier ha dedicato particolare attenzione: Elisa Isoardi. La presentatrice si è confessata e ha parlato della sua carriera, in un’intervista particolarmente carica di emozioni.

Ad un certo punto dell’intervista, infatti, Elisa Isoardi è apparsa in lacrime, probabilmente a causa del suo stop nelle conduzioni televisive e ha rivelato alla “zia d’Italia” che il suo più grande desiderio è quello di tornare a lavorare.

“Condurre è quello che so fare” – ha dichiarato la bella Isoardi – “Ritornare qui in Rai è un po’ come avefre una pacca sulla spalla”. Con fare dolce e materno, Mara Venier ha consolato Elisa incoraggiandola: “Ti possono togliere i programmi, ha dichiarato la zia d’Italia – ma non l’affetto del pubblico”.

La presentatrice di Cuneo ha ammesso infatti di essere ferma da un po’ a causa di una pausa forzata, ma che in questo periodo è andata in giro per l’Italia: “dai miei cuochi e dalla mia mamma”. L’augurio è quello di poter tornare finalmente a condurre un programma e che questa pausa sia solo temporanea.