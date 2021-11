Ignazio Moser shock: “Era tutta colpa di un parassita” ecco cosa ha avuto

Il giovane fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser parla della sua salute: “Era tutta colpa di un parassita”. Ecco cosa ha avuto l’ex ciclista

Dopo attimi di paura che hanno fatto preoccupare non poco i suoi fan, Ignazio Moser torna a parlare della sua salute e spiega cosa gli è successo. Per un po’ di tempo, infatti il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha messo da parte i social network per curarsi.

Il cognato di Belen Rodriguez ha infatti annullato tutti i suoi ultimi impegni di lavoro per cercare riposo e recuperare la forma fisica ottimale. Fin ora non era ben chiaro cosa fosse successo, ma adesso Moser si confessa e dice: “Era tutta colpa di una parassita”, ecco cosa ha avuto.

Ignazio Moser e il problema fisico, ecco cosa ha avuto

Dopo il silenzio, Ignazio Moser è tornato a parlare della sua condizione di salute, che lo ha tenuto lontano dai social e dagli impegni lavorativi per un po’ di tempo. Lo fa rispondendo ad una domanda proprio durante un ask su Instagram, in cui un utente gli ha chiesto come sta.

L’ex ciclista non si è tirato indietro e alla domanda di un utente che gli ha chiesto “come stai Ignazio? Hai superato quel problema fisico?”, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha risposto: “Direi proprio di sì, era tutta colpa di un parassita intestinale”. L’influencer ha dichiarato di non sapere come si è procurato questo parassita, ma ha detto che ora la situazione è migliorata molto.

Alcune indiscrezioni parlano del parassita come una possibile conseguenza della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. L’ex atleta è stato infatti uno dei più longevi dell’ultima edizione condotta da Ilary Blasi e non è detto che la sua permanenza su un’Isola dell’Honduras gli abbia potuto procurare questo malessere.

Ma adesso tutto sembra essere andato per il meglio e il fidanzato di Cecilia Rodriguez pare aver risolto i suoi problemi e appare in formissima. L’ex ciclista tornerà subito a calcare le scene della televisione italiana con la partecipazione al programma di Nicola Savino, Back to school.

I concorrenti dello show dovranno impegnarsi a superare l’esame di quinta elementare, in un format che promette grandi emozioni e risate. Ignazio è prontissimo ad affrontare questa sfida e, problemi di salute a parte, lo vedremo tra i protagonisti.