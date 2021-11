Amici 2021: la conduttrice Maria De Filippi ha fatto una “ramanzina” a tutti gli allievi. Vediamo insieme cosa è successo in puntata.

Domenica 21 novembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Amici. In questo nuovo appuntamento, la conduttrice, Maria De Filippi, non usa mezzi termini e fa una “ramanzina” a tutti gli allievi, in particolar modo a LDA e Alberto.

Ma partiamo dall’inizio. L’allievo di Rudy Zerbi è stato chiamato al centro dello studio per cantare It’s Oh So Quiet di Björk, senza utilizzare l’autotune.

Questo compito è stato assegnato dall’insegnante Anna Pettinelli. E dopo la sua esibizione, in studio si alzano i toni.

Infatti, la Pettinelli gli da un bello zero, come voto. Ed il motivo lo ha spiegato subito dopo: ovvero, perchè l’idea del dissing è stata un’idea di Rudy Zerbi e non di LDA “Rudy usa te per il dissing con me, è scorretto. Ho a che fare con un falso! Il mio voto a LDA è zero!”. Ma il produttore risponde ad Anna Pettinelli “Ma adesso basta! La tua voce mi uccide!”.

Per questo voto, LDA è ultimo in classifica e quindi di nuovo in sfida. Ma, dopo aver preso la parola, un altro allievo, Alberto, in studio è successo di tutto.

Amici 21: Maria De Filippi fa una ramanzina agli allievi

L’allievo di Anna Pettinelli, infatti, ha detto “Se fosse possibile, vorrei andare al posto di Luca in sfida. Lui ha fatto meglio di me, perché non se lo merita. Non lo faccio per lui, ma per me, perché lo reputo corretto“.

L’insegnante non è sembrata proprio convinta da questa affermazione che ha risposto “Ne possiamo parlare dopo? Ne parliamo dopo, ci ragioniamo sopra”.

A questo punto, LDA si è detto dispiaciuto per andare un’altra volta in sfida, perchè lei le ha dato zero. Ma La Pettinelli ha voluto specificare “Tu hai preso da me un non classificato perché Rudy ha fatto il lavoro per te“.

Dopo essersi confrontati ancora un pò, la De Filippi decide di prendere la parola “Difese non richieste, tu potevi proporti per andare in sfida indipendentemente da Luca. Perché se vai al suo posto lo metti in una condizione..”

Ma subito dopo, Alberto ha detto “Ne abbiamo parlato prima con Luca”. Ed a questo punto, la conduttrice è partita con la sua ramanzina “Dunque tu stai dicendo che la tua insegnante sbaglia, le stai dicendo in faccia ‘Guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte.

E al posto di LDA vado io in sfida’. E tu LDA, non dici nulla? Ma le pal*e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare”.

Ed ancora “Luca, scegli di fare il cantante e vai in sfida tutti i giorni, su Spotify c’è una classifica tutti i giorni. Ragazzi, ma di cosa parlate? Hai contestato lo zero? Bene, ma non ti fare difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnate”