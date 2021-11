U&D: Valli, piovono “pesanti” critiche su di lei, ecco il motivo

Vediamo insieme per quale motivo è stata riempita di critiche la nota influencer Ludovica Valli, in queste ultime ore.

Come sappiamo ha iniziato la sua carriera partecipando al programma che promette di far trovare l’amore, condotto da Maria de Filippi, ovvero Uomini e Donne.

Stiamo parlando ovviamente di Ludovica Valli, ma in queste ultime ore è successo qualcosa di particolare, vediamo meglio insieme.

La giovane, ha solamente 24 anni ma nelle ore passate ha avuto un problema con la figlia piccola nata nel mese di marzo di quest’anno.

Ludovica Valli: ecco il gesto che ha fatto arrabbiare i follower

Anastasia, infatti ha pubblicato varie stories su Instagram, dove ha fatto vedere che il termometro indicava una temperatura di 40 gradi.

La febbre, mano mano poi alla piccola fortunatamente e scesa, ma le critiche, ovviamente sono cresciute.

Sul suo profilo social di Instagram, che è seguito da ben 2 milioni di persone in tanti non hanno apprezzato quello che ha mostrato.

Ovvero che la piccola stava così male e lei faceva delle stories sul suo profilo, e per il momento Ludovica ha preferito fare finta di nulla e non rispondere alle varie provocazioni che le sono state lanciate.

La piccola, come ha poi spiegato mamma Ludovica, ha avuto la febbre alta per alcuni giorni e per questo ha contatto il medico che le ha prescritto aerosol ed antibiotici, insomma una cura abbastanza forte.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è felicemente fidanzata con Gianmaria Di Gregorio dall’estate del 2019.

L’uomo è un manager di un tour operator che propone pacchetti per vacanze di lusso ed ha 14 anni in più.

Per il momento non ci sono ancora voci per quanto riguarda un loro matrimonio ma è anche vero che hanno coronato il loro amore con la nascita della piccola Anastasia.

E voi cosa ne pensate delle polemiche che sono nate attorno al gesto che ha fatto Ludovica su instagram?