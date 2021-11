Svolta incredibile nella storia di Una Vita: Laura riesce finalmente ad uccidere Velasco e Genoveva ha vinto! Cosa succederà ora?

Arrivano delle incredibili e sconvolgenti anticipazioni su quella che sarà la prossima puntata di Una Vita. La serie tv spagnola sta tenendo letteralmente con il fiato sospeso gli appassionati della soap opera e, dopo diversi tentativi, sta per consumarsi un delitto di sangue.

Sarà a dir poco eccezionale la prossima puntata di Una Vita. Dopo numerosi tentativi, alla fine è successo davvero: Laura riesce ad uccidere Velasco. La puntata del 22 novembre 2021 ci dirà infatti che Genoveva ha vinto e la cameriera è riuscita nel suo intento. Ecco cosa succederà ora.

Laura riesce ad uccidere Velasco. Cosa succederà ora?

Arrivano con la solita puntualità le anticipazioni di Una Vita, serie tv spagnola che vedrà andare in onda la sua prossima puntata, il 22 novembre 2021 su Canale 5. Dopo aver tanto tramato per l’eliminazione del suo rivale in amore, Genoveva ha alla fine trionfato.

Dopo che Genoveva ha assicurato la protezione di sua sorella Lorenza, Laura ha deciso di accettare l’offerta della dark lady e di attentare alla vita di Velasco, in modo da liberarsi per sempre di lui e mettere al sicuro Lorenza dalle grinfie dell’avvocato.

Tuttavia, la finta cena romantica messa in scena da Genoveva non è andata a buon fine. La Salmeron ha chiesto a Laura di avvelenare lo champagne di Velasco, ma, insospettito dallo strano invito, l’avvocato si accorgerà del tranello.

Sarà proprio in quel momento che Velasco, deluso dal comportamento della Salmeron, si avventerà su Genoveva con l’intento di ucciderla, ma sarà anticipato dalla complice della dark lady: Laura ucciderà Velasco.

La vittoria, dunque, sarà per Genoveva: Laura riesce ad uccidere Velasco e finalmente sua sorella sarà al sicuro. Ma adesso cosa succederà? Genoveva manterrà la parola e Felipe cadrà nel tranello della dark lady? Per scoprirlo, l’appuntamento è il 22 novembre alle 14:10, su Canale 5.