In una lunga e bellissima intervista Raoul Bova ha confessato cosa fa nel pieno della notte. Ecco la strana passione dell’attore

Bellezza, bravura e simpatia, sono solo alcune delle caratteristiche che hanno permesso a Raoul Bova, attore di 50 anni, di conquistare il pubblico televisivo italiano e diventare uno degli attori più apprezzati del panorama dello spettacolo del nostro Paese.

Negli ultimi giorni, l’attore di “Immaturi” e “Ultimo”, ha rilasciato una bellissima intervista durante la trasmissione radiofonica “I Lunatici”. Durante la chiacchierata, Raoul Bova ha confessato cosa fa nel pieno della notte, rivelando una strana passione. Ecco di cosa si tratta.

Raoul Bova, ecco cosa fa nel pieno della notte

L’attore, ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici si è confessato in una lunga intervista, rilasciando alcune dichiarazioni su quelle che sono le sue abitudini serali. Raoul Bova, nel corso dell’intervista, ha infatti confessato cosa fa nel pieno della notte.

L’attore infatti ha parlato senza filtri e ha confessato cosa fa nel pieno della notte: “In alcuni periodi la mia notte è vivace. Mi sveglio inevitabilmente e quindi a volte scrivo, a volte penso e a volte svuoto il frigorifero”.

L’attore ha dichiarato quindi che in alcuni periodi la notte preferisce mangiare: “La notte ti genera il mangiare vorace – ha confessato – ma subito dopo aver mangiato cerco di tornare a dormire fino alle 6, 7 del mattino”.

Durante questa simpatica intervista, Raoul Bova si è raccontato a lungo e ha parlato anche della sua carriera. L’attore cinquantenne, dopo aver parlato di cosa fa nel pieno della notte, ha spiegato di come all’inizio della sua carriera l’importante era prendere il diploma e andare all’università e che fare l’attore era quasi un tabù”.

Raoul Bova ha infatti raccontato di come sua madre preferiva che continuasse con gli studi, ma lui ha preferito la carriera di attore. Che dire, una scelta che sicuramente negli anni ha ripagato colui che è diventato l’attore più bello e amato d’Italia.