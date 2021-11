Se hai uno di questi sintomi hai una carenza di fosforo

Occhio a non sottovalutare i segnali che ti manda il tuo organismo: se infatti hai uno di questi sintomi hai una carenza di fosforo

La carenza di fosforo può rappresentare un problema serio per il nostro organismo. Questo elemento nutritivo è molto importante per alcune funzioni del nostro corpo, possiede numerose proprietà e si trova, insieme al calcio, soprattutto nelle nostre ossa, nei denti, nei muscoli, nelle membrane cellulari e nei liquidi extracellulari.

A volte la nostra alimentazione può essere non ottimale, rappresentando un pericolo. Come in ogni caso, serve fare molta attenzione ai segnali che ti manda il tuo organismo: se infatti avessi uno di questi sintomi potresti avere una carenza di fosforo.

Carenza di fosforo: ecco i sintomi da tenere sott’occhio

Il fosforo (conosciuto anche come “P”) è un importantissimo elemento nutritivo e rappresenta il secondo minerale più abbondante nel nostro organismo. Ma a volte potrebbe risultare esserci una carenza, a causa della nostra sbagliata alimentazione. In questo articolo ti mostriamo quali sono i sintomi che ci dicono che c’è una carenza di fosforo.

Il fosforo è molto importante, infatti, per i nostri denti e per le nostre ossa. Le sue proprietà aiutano a mantenerli sani e forti e ha un ruolo fondamentale nel trasformare il cibo in energia.

Tuttavia, spesso si possono registrare delle mancanze a causa di un’alimentazione scorretta. Ecco quali di questi sintomi ci dicono che c’è una carenza di fosforo:

Stanchezza : intesa come fisica e mentale;

: intesa come fisica e mentale; Problemi di crescita : nel caso di bambini o adolescenti;

: nel caso di bambini o adolescenti; Magrezza eccessiva : si parla spesso di anoressia o bulimia;

: si parla spesso di anoressia o bulimia; Problemi a muscoli e ossa : viene coinvolto l’apparato muscolare e scheletrico;

: viene coinvolto l’apparato muscolare e scheletrico; Disturbi nervosi;

Rachitismo: soprattutto nei bambini;

Osteomalacia: che colpisce in particolar modo gli adulti;

Debolezza di ossa e denti

La buona notizia è che ci sono molti modi per integrare il fosforo nella propria alimentazione e quindi sopperire alla mancanza di fosforo, rispondendo dunque ai sintomi del nostro organismo. Ci sono infatti numerose fonti vegetali ricche di fosforo, come ad esempio:

Semi di zucca ;

; Anacardi ;

; Pinoli;

Noci;

Semi di girasole ;

; Mandorle;

Pistacchi;

Farina di segale;

Legumi

Ma esistono anche numerose fonti animali di fosforo, di cui le più importanti sono: