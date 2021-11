Sciacquone non va tirato subito dopo essere andati in bagno: ecco il motivo incredibile

Tirare lo sciacquone subito dopo essere andati in bagno è sbagliato: Ecco qual è l’incredibile motivo

Ci sono delle abitudini quotidiane che, pur essendo praticate in completa buona fede, rappresentano degli errori radicati nelle nostre consuetudini e che andrebbero assolutamente evitati, in quanto non rappresentano la soluzione migliore.

La maggior parte di noi, infatti, è abituata a tirare lo sciacquone subito dopo essere andati in bagno. In realtà, questo è un comportamento sbagliato da evitare assolutamente. In questo articolo ti mostriamo l’incredibile motivo.

La prima cosa che ci viene in mente di fare subito dopo essere andati in bagno, che sia a casa nostra, al ristorante, in autogrill o a casa di un amico, è quella di tirare lo sciacquone appena finito. In realtà questa abitudine è sbagliata e in questo articolo vi spieghiamo perché.

Uno dei tanti motivi per cui tirare lo sciacquone subito dopo essere andati in bagno è sbagliato è collegato al rumore dello scarico che, una volta svuotata la vasca, riempie lo sciacquone di acqua per il prossimo risciacquo. Il rumore potrebbe infatti disturbare chi sta dormendo o chi in quel momento è al telefono.

Ma il motivo più importante per cui tirare lo sciacquone subito dopo essere andati in bagno è sbagliato, è legato al grande spreco di acqua che comporta quest’abitudine. Ogni scarico, infatti, prevede il consumo di diversi litri d’acqua, circa 10 litri.

I frequenti schizzi d’acqua dello sciacquone, che potrebbero finire anche sul pavimento, possono rappresentare un veicolo di germi e batteri che possono invadere il tuo bagno. Inoltre, le goccioline presenti potrebbero colpire i termosifoni accesi, con un conseguente abbassamento della temperatura.

Il consiglio, quindi, è quello di tirare lo sciacquone dopo aver utilizzato il bagno almeno due o tre volte. Questo non comporterebbe in alcun modo problemi igienici o di odore e rappresenterebbe un vero e proprio risparmio in termini di risorse e di denaro.