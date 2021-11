Maddalena Corvaglia: avete mai visto la sua bellissima figlia? Eccola

Maddalena Corvaglia è più che nota al pubblico, anche per il suoo passato da velina, ma avete mai visto sua figlia? Eccola, bellissima!

Maddalena Corvaglia è più che conosciuta da tutto il pubblico: classe ’80, la showgirl e conduttrice pugliese è arrivata al successo (dopo un tentativo con Miss Italia) grazie alla selezione per le veline di Striscia la Notizia.

Insieme ad Elisabetta Canalis, ha forse formato una delle coppie più apprezzate di sempre sul bancone del TG satirico; la Corvaglia ci è quindi ben nota, ma avete visto invece sua figlia? Ecco la bellissima bambina e chi è suo papà.

Maddalena Corvaglia, avete mai visto la figlia? Bellissima come la mamma

Con la sua bellezza e la sua sensualità, Maddalena è stata spesso al centro di voci di gossip grazie alle sue relazioni amorose; tra tutte, ha fatto scalpore la lunga relazione all’inizio degli anni ‘2000 con Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia conosciuto proprio al programma di Canale 5.

I due si sono poi lasciati ed entrambi si sono rifatti una vita; Maddalena, nel 2011, ha sposato Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi), ancora una volta molto più grande di lei, con cui ha avuto proprio la bambina Jamie Carlyn.

Nata pochi mesi dopo il matrimonio, Jamie ha preso dalla mamma i capelli biondissimi, nonché la passione per la motocicletta; una foto postata dalla Corvaglia su Instagram le immortala infatti con tanto di casco in mano, pronte a fare un giro in moto.

“Ed eccoci qua, mamma e figlia. Come direbbe il buon VASCO ‘La storia si ripete…’ Qual è la vostra passione che, consapevolmente o inconsapevolmente, avete trasmesso a vostro figlio/a?!?” scrive la showgirl nella didascalia, mostrandosi come una vera biker ed orgogliosa di aver trasmesso questa passione a sua figlia.

Ovviamente, Jamie ancora non può guidare e dunque per il momento a condurre è mamma Maddalena; tra qualche anno, non escludiamo che possa essere il contrario.

Jamie sembra essere più simile alla mamma ogni giorno che passa, condividendo tantissime passioni; entrambi i genitori sono ben noti, ma hanno deciso di tenere la bambina lontana dai riflettori e dunque delle sue attività si sa ben poco, ma è certo che ha comunque un rapporto particolare con la mamma nonostante la separazione dei genitori.

“Non sono una mamma perfetta, ma a noi non piace la perfezione” ha scritto Maddalena su Instagram pochi mesi fa, per festeggiare il decimo compleanno di sua figlia, a cui si dedica solitamente anima e corpo.