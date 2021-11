Uomini e Donne: Andrea Nicole cade e si nota il dettaglio

Uomini e Donne, incidente per Andrea Nicole che cade, ma l’attenzione va tutta sul dettaglio che fa discutere il web.

Andrea Nicole è sicuramente una delle sorprese positive dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne; mentre i due tronisti Joele e Matteo hanno già lasciato il programma da tempo (tra le polemiche il primo, con la sua scelta il secondo) lei rimane salda sul trono e ottiene sempre più consensi.

La sua storia personale ha parecchio colpito il pubblico, così come gli opinionisti (e anche un cavaliere del trono over, Marcello) hanno sempre speso belle parole per la sua persona.

Recentemente, però, è stata protagonista di una brutta caduta, nel verso senso della parola; l’evento ha fatto emergere un dettaglio su cui il web ha a lungo discusso.

Uomini e Donne, Andrea Nicole cade dalle scale e il dettaglio fa infuriare in molti

Dopo una consueta sessione di ballo, la tronista è stata protagonista di uno spiacevole incidente per lei; tornando infatti verso la sua caratteristica seduta, Andrea Nicole è inciampata nell’orlo dei pantaloni facendo un bel tonfo.

La ragazza è rimasta per qualche secondo piegata a terra, per poi rialzarsi come se niente fosse e sedersi tranquillamente sul suo trono, con una nonchalance non indifferente. La De Filippi ha chiesto subito alla tronista come stesse, con Andrea Nicole che ha subito confermato come stesse bene e non fosse successo nulla di grave, per il sollievo di tutti. Un dettaglio però è balzato subito agli occhi degli spettatori.

Nessun cavaliere del parterre infatti si è mostrato pronto nell’aiutare la tronista, che praticamente è caduta e si è rialzata da sola senza che qualcuno potesse interessarsi alle sue condizioni; la scena è successa proprio davanti a diversi uomini del programma, che hanno guardato con indifferenza Andrea Nicole senza tenderle una mano.

Fortunatamente, la tronista non si è fatta nulla ed ha probabilmente solamente sporcato i pantaloni “colpevoli” di averla fatta inciampare, ma al pubblico non è piaciuta per niente la mancata reazione dei cavalieri del parterre.

“Parterre di cafoni non di uomini” si legge in un commento, mentre un altro specifica: “Nessun uomo che si sia alzato per aiutarla. Per carità, già da questo vediamo il calibro del parterre maschile”. “La cosa più assurda è che nel parterre degli uomini nessuno si è alzato. Non ho parole” scrive un altro utente.

A prescindere dalla semplice “galanteria”, fa specie l’indifferenza che si può provare rispetto a ciò che succede intorno a noi, anche quando qualcuno è, almeno a primo impatto, in pericolo.