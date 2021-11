Bianca Guaccero, la conduttrice offre al pubblico la schiena nuda e si mostra bellissima: un vero e proprio concentrato di sensualità.

Abbiamo imparato a conoscere la bellissima attrice pugliese a ridosso degli anni ‘2000, quando in pellicole come Terra bruciata (1999) e Faccia di Picasso iniziava la sua carriera come attrice televisiva.

A portarla alla ribalta però, indubbiamente, è stato il ruolo avuto nell’amatissima serie tv Rai Capri, dove l’abbiamo vista recitare al fianco di attori come Gabriella Pession, Sergio Assisi e Kaspar Capparoni. In vari episodi, ha recitato nei panni della perfida Carolina Scapece, riuscendo a conquistare tutto il pubblico.

Successivamente ha iniziato a condurre e, dopo alcuni anni lontani dai riflettori, si è recentemente ripresa la scena con Detto Fatto, che conduce dal 2018; proprio per il programma di Rai 2 si è mostrata bellissima, condividendo una foto con la schiena scoperta.

Bianca Guaccero, schiena nuda e bellezza sopraffina: la conduttrice incanta

Il fascino della Guaccero non lo scopriamo di certo oggi; già ai tempi di Carolina Scapece il pubblico impazziva per la sua bellezza mediterranea, che anche a distanza di tanti anni dalla sua performance pare aver mantenuta intatta.

Seguitissima sui social con quasi un milione di follower, la conduttrice pubblica sempre dei suoi scatti che l’immortalano ogni volta più bella che mai; questa volta, la nuova foto la vede protagonista direttamente nello studio del suo programma.

Con un outfit total pink, la Guaccero indossa lunghi pantaloni larghi con dei tacchi a spillo argentati; sulla schiena, l’ampio spacco che la maglietta offre, arrivando a coprire solamente le spalle.

“Ci siete??? Noi sì! E vi aspettiamoooo!!! Subito dopo il tennis!!!” scrive Bianca nella didascalia, mostrandosi elegante come non mai e sensuale come sempre. Tantissimi i mi piace al post, così come commenti: alcune fan la definiscono “dolcissima Bianca”, mentre altre sottolineano ancora una volta come sia “bellissima”.

Leggi anche –> Charlene di Monaco: nuovamente lontana da Alberto, ecco cosa succede

A quanto pare, uomini e donne che siano, sono tutti pazzi per la Guaccero, che a quarant’anni compiuti ha ormai una carriera stabile in tv, mentre sul lato sentimentale pare sia ancora single (nonostante un possibile ritorno di fiamma con Nicola Ventola).

Leggi anche –> Sciacquone non va tirato subito dopo essere andati in bagno: ecco il motivo incredibile

Tra una puntata di Detto Fatto e l’altra, non mancano i progetti come attrice, considerando come ad esempio abbia recentemente recitato in Fino all’ultimo battito, serie italiana diretta da Cinzia TH Torrini.