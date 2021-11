A quanto pare, Charlene di Monaco ha lasciato nuovamente Monaco. A rivelarlo è stato lo stesso Alberto II. Ecco le sue parole.

Charlene di Monaco è rimasta bloccata per ben otto mesi nella sua terra natia, in Sud Africa, a causa di un infezione che l’ha costretta a sottoporsi a tre delicate operazioni chirurgiche alla testa. In seguito agli interventi, la principessa non poté assolutamente permettersi di prendere l’aereo per tornare a casa. Dopo giorni e settimane lontana dalla famiglia, lo scorso 8 novembre, Charlene ha potuto finalmente riabbracciare i suoi figli e tornare a palazzo.

Tutto sembrava risolto, tanto che molti speravano nella sua presenza alla Festa Nazionale e di un suo ritorno all’occupazione degli impegni pubblici. Tuttavia, Alberto II ha, in un certo senso, distrutto queste speranze. Il principe infatti, ha fatto delle dichiarazioni circa le condizioni di salute della moglie: Charlene ha di nuovo lasciato Monaco.

Charlene ha ancora bisogno di riposo

Le condizioni di salute di Charlene sono decisamente migliorate dal suo ritorno a Monaco, tuttavia la principessa non ha ancora recuperato pienamente le forze ed ha quindi bisogno di riposo. Di conseguenza, non sarà presente alla Festa Nazionale al fianco del marito Alberto II. E’ stato lo stesso principe a confermare la notizia: “Charlene sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità […] E’ molto stanca, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente”. La principessa consorte quindi rimarrà lontana dai media e dagli eventi per un po’.

Per rigenerarsi completamente, Charlene si è trasferita in Francia, luogo sicuramente facilmente raggiungibile per Alberto II e per i due figli piccoli. Purtroppo infatti, questo ulteriore spostamento era necessario per darle la quiete di cui aveva davvero bisogno in questo momento.

Nel frattempo sono decisamente cadute nel dimenticatoio le news circa una presunta crisi tra i due consorti reali. Ignorando le condizioni di salute della principessa infatti, molti pensarono ad una separazione tra Charlene e Alberto, ipotesi totalmente falsa. Speriamo a questo punto che la Principessa di Monaco si riprenda definitamente e si possa lasciare alle spalle questo lungo periodo di sofferenza.