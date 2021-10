Charlene di Monaco, la principessa consorte di Alberto rientra finalmente a casa? La verità sulla sua difficile situazione lontana da casa.

In questi ultimi mesi, la particolare situazione che vede protagonista Charlene di Monaco tiene banco non soltanto nel Principato, ma anche nella cronaca del resto del mondo.

Purtroppo, la principessa si trova ormai in Sudafrica (sua terra d’origine) da più di sette mesi per motivi di salute. L’ex-nuotatrice e modella ha dovuto affrontare infatti tre interventi chirurgici per una grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta lo scorso maggio e che ha coinvolto gola, naso e orecchie.

Per questo, è rimasta “bloccata” nel continente africano lontana dal marito, il che ha dato alito a voci di gossip; il motivo sarebbe però esclusivamente legato alla sua salute, che pare migliorare stando a quanto rivela il principe Alberto.

Charlene di Monaco, presto il rientro a casa? Parla il principe

Alberto di Monaco torna a parlare della delicata situazione di salute della moglie, travolta da un periodo negativo e lontana dalla sua famiglia; la principessa era nuovamente finita in ospedale per un improvviso collasso che l’ha costretta ad un nuovo periodo sotto osservazione, ma Alberto aveva già rassicurato sulle sue condizioni.

Intervistato dal giornale Point de Vue, il principe torna a parlare della sua consorte dando notizie più che positive. “Sta molto meglio, quest’ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene” spiega il principe, che fissa il rientro di Charlene a Monaco in una data prossima.

“Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale“ spiega Alberto, che dice comunque di non poter dare una data esatta ma che, appena saprà qualcosa, lo comunicherà a tutti.

Non certo una situazione facile quella che sta affrontando la principessa, ma il suo periodo lontano da casa non è dovuto ad una crisi matrimoniale, anzi; Charlene spera di tornare presto e suo marito non vede l’ora di riabbracciarla.

Se tutto andrà come previsto, come sperano i medici, i familiari e Charlene stessa, l’ex-nuotatrice sarà a Monaco prima della Fête du Prince, fissata per il 19 novembre; nella festività si celebra San Ranieri, festa del santo patrono del Principe Sovrano Ranieri III, padre dell’attuale principe. A quanto pare, Charlene sarà al fianco di Alberto quindi per i festeggiamenti della famiglia reale e dei loro sudditi.