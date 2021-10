Sapete perché Gianna Nannini indossa sempre i pantaloni? Il motivo è legato ad un triste episodio adolescenziale

Gianna Nannini è una vera e propria icona della musica italiana. Con la sua voce graffiante ha conquistato il panorama della musica mondiale e il suo nome è conosciuto ovunque. La cantante toscana si contraddistingue dagli altri artisti grazie alla sua potente voce e il suo look singolare.

È proprio il suo modo di apparire al pubblico che spesso fa sorgere alcune curiosità tra i fan. La grandiosa cantante di Siena è infatti solita utilizzare vestiti caratterizzati da un’unica costante: i pantaloni. In tanti, infatti, si sono chiesti perché Gianna Nannini indossa sempre i pantaloni.

Gianna Nannini: ecco perché indossa sempre i pantaloni

La cantante rock nata a Siena, è conosciuta per il suo stile graffiante e le sue abilità canore che le hanno regalato un immenso successo nella sua carriera. Il suo look aggressivo e fuori dagli schemi hanno contribuito a creare il mito di Gianna Nannini e hanno alimentato le curiosità dei fan.

Negli anni è diventata la cantautrice per eccellenza che rappresenta il nostro Paese nel mondo e, anche oltre oceano è riuscita ad imporsi e a far conoscere, oltre alle sue splendide canzoni, il suo look aggressivo che la contraddistingue ovunque.

In tanti, infatti, hanno notato un particolare che potrebbe sfuggire ai più: quando Gianna Nannini appare in pubblico, indossa sempre un paio di pantaloni. Durante gli spettacoli, le interviste o le apparizioni televisive, Gianna Nannini indossa sempre i pantaloni, perché? Ecco il triste motivo.

Gianna Nannini, prima di raggiungere l’enorme successo di cui gode oggi, viveva con i suoi genitori e, per mettere da parte un po’ di soldi e aiutare la sua famiglia, lavorava nella pasticceria a conduzione familiare. In questo modo la futura cantautrice poteva pagarsi gli studi in pianoforte che stava portando avanti.

Durante una delle solite giornate lavorative, Gianna Nannini decise di indossare una minigonna abbinata ad una calzamaglia. Una scelta non molto gradita a suo padre, evidentemente molto all’antica. La reazione, infatti, fu brutale: diede uno schiaffo alla madre e ridusse in piccoli stracci la minigonna, tagliandola con le forbici.

Fu un vero e proprio shock per la giovane Nannini che, nel tempo, si trasformò in un trauma che dura ancora oggi. È per questo che la cantante appare sempre in pantaloni e, difficilmente, decide di indossare qualcosa di diverso quando appare di fronte al suo pubblico.