Rita dalla Chiesa: cosa è successo dopo la separazione da Fabrizio Frizzi

Vediamo insieme dopo anni come ha reagito Rita dalla Chiesa alla fine del suo matrimonio con Fabrizio Frizzi.

Come sappiamo loro due sono stati una coppia per moltissimo tempo, poi però le loro strade si sono divise.

Ma come mai Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono lasciati? ma soprattutto come ha reagito Rita? Scopriamolo insieme

Rita dalla Chiesa e la sua reazione alla fine del matrimonio

Iniziamo con il dire che il loro matrimonio è durato ben 15 anni e quando è stata data la notizia della fine in tanti sono rimasti senza parole.

Per moltissimo tempo non si è mai saputo come mai la loro relazione, che sembrava perfetta si era interrotta, fino a quando Rita non ha deciso di rilasciare una lunga intervista alle pagine di Libero.

Rita ha confessato che non ha mai smesso di soffrire per la fine della sua relazione con Fabrizio, o forse fino a quando il noto e compianto conduttore non ha trovato la sua nuova compagna di vita, Carlotta Mantovan.

Ci sono voluti quasi 4 anni prima che Rita metabolizzasse l’accaduto, ovvero la fine della sua relazione con Fabrizio, e l’idea di poter mettere ad esempio il suo spazzolino accanto a quello di un’altro uomo.

Nella vita di Rita è successo veramente di tutto, anche la perdita del padre, ovvero il Generale Dalla Chiesa, assassinato per colpa della mafia.

Durante questa intervista ha dichiarato che aveva capito da sola che il padre non c’era più, ed il tutto è accaduto mentre lei vedeva un film alla televisione.

Dopo alcuni anni, poi un’altra serie di eventi tristi, ovvero prima la morte del genero, e successivamente quella di Fabrizio.

Insomma anni duri per lei, e difficili, ma con il tempo le ferite sappiamo che si rimarginano e resta solamente un dolce ricordo a farci compagnia.