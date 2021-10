Benedetta Rossi, apprezzata food blogger e non solo, ha recentemente raggiunto un importantissimo traguardo: gioia incontenibile.

Abbiamo visto come tantissime influencer abbiano letteralmente spopolato nel mondo della moda: una su tutti, Chiara Ferragni. Ma mentre anche diverse showgirl e modelle cercano di aumentare il loro seguito su Instagram, c’è anche chi è riuscito ad ottenere popolarità grazie al cibo.

Stiamo parlando di Benedetta Rossi, apprezzatissima (e altrettanto seguita) food blogger marchigiana. Classe ’72 che, con pochi ed economici ingredienti Benedetta ha sempre mostrato di saper riuscire a preparare piatti squisiti. Ora, è arrivato il momento per lei di festeggiare un traguardo importantissimo: la gioia è incontenibile.

Benedetta Rossi, raggiunto un importantissimo traguardo: grande gioia per la food blogger

Oltre che con la sua bravura, Benedetta ha conquistato tutti con la sua simpatia, tanto che oltre a pubblicare le sue ricette su YouTube, Facebook e Instagram, nel corso di questi anni la Rossi è riuscita col suo Fatto in casa da Benedetta ad arrivare anche su Real Time.

La rete le ha proposto quindi un suo proprio spazio, ma l’ascesa non si è arrestata qui perché Benedetta ha anche pubblicato diversi libri di ricette editi da Mondadori.

In queste ultime ore, la Rossi si è ritrovata però a festeggiare un altro grandissimo e inaspettato traguardo: i 4 milioni di follower su Instagram. Gioia immensa per la food blogger, più seguita di tantissimi altre vip o modelle; a dimostrazione di come non serva sempre mostrarsi per avere seguito.

“Da oggi siamo più di 4 milioni. Grazie a tutti” scrive con tanto di cuore la Rossi, nella didascalia di una foto che la vede sorridente con in mano un contafollower di legno.

Tantissimi i commenti di stima per la food blogger, compreso anche quello di Sandra Milo. “Accipicchia! Un gran risultato! Congratulazioni per questo meritato successo di affezionati amici!” scrive l’attrice, a cui si accodano anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Raggiungendo i 4 milioni di follower, la marchigiana potrà sicuramente anche aumentare i suoi guadagni; stando alle stime, proprio grazie al social network in questione la blogger incasserebbe fra i 2.000 e i 4.000 euro mensili, a cui si aggiungono l’incasso proveniente dal canale YouTube (circa 75.000 euro annui) più la percentuale sui libri venduti e il cachet per apparizioni televisive.

Benedetta è una vera e propria star e ha tutta l’intenzione di continuare a stupire a suon di ricette; i 5 milioni di follower sono già nel mirino, così come altri progetti in televisione.