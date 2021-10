Diletta Leotta sembra aver già dimenticato Can Yaman fra le braccia di lui: ecco chi è il suo nuovo compagno, bellissimo.

La storia d’amore fra Can Yaman e Diletta Leotta è stata al centro del gossip per diversi mesi, con continue notizie (anche contrastanti) e colpi di scena; per molti, in realtà è stata solo finzione e i due non si sarebbero mai amati, ma tantissimi fan hanno comunque seguito i risvolti della relazione con molta attenzione.

Da poco tempo i due hanno definitivamente rotto, probabilmente a causa di comportamenti fuori dalle righe di lui, che si sarebbe comunque stufato (secondo gli esperti) o di fingere o di stare davvero insieme a lei.

Inutile dire come entrambi siano finiti immediatamente al centro di nuove voci di gossip, che già hanno attribuito sia all’attore turco che alla giornalista sportiva nuovi flirt; chi è la nuova fiamma della Leotta?

Diletta Leotta, è lui il suo nuovo compagno? Ecco chi è, bellissimo

Solo poco tempo fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Leotta si è commossa parlando di Yaman e ha dimostrato tutta la sua sofferenza per la fine della storia; ora però, a quanto pare, è arrivato anche per lei il momento di voltare pagina.

Recentemente, è stata infatti avvistata ad Ibiza con Giacomo Cavalli, un surfista col sogno di partecipare alle Olimpiadi che, parallelamente, fa anche il modello. Classe ’94 e originario di Brescia, Cavalli è modello per diversi celebri marchi di moda, come Liu Jo, Dolce & Gabbana, EA7, Ports e Brunello Cucinelli.

Giacomo si è laureato in Economia e Gestione Aziendale, conseguendo anche un master in International Management alla Bocconi; sin da piccolo ha la passione per la tavola, che ha ereditato dal padre Beppe Cavalli, un celebre surfista. La carriera nel mondo della moda è iniziata per caso, ma Giacomo continua a coltivare il sogno delle Olimpiadi.

Pare sia stato proprio lui, tra i paesaggi paradisiaci dell’isola spagnola, a far di nuovo battere il cuore a Diletta Leotta, più grande di Cavalli di tre anni; la giornalista catanese dimenticherà l’attore turco col giovane sportivo? Solo il tempo ce lo dirà, nel frattempo lei continua a concentrarsi sul suo lavoro con DAZN.

Anche Yaman potrebbe aver già ritrovato l’amore: in molti hanno segnalato un presunto ritorno di fiamma con Demet Ozdemir (sua collega in DayDreamer), mentre altri scommettono su una relazione con Francesca Chillemi, ex-Miss Italia ed ora sua collega per la fiction di Canale 5 Viola come il mare.