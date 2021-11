Anna Maria Barbera “Sconsolata”: Ecco perchè non è più apparsa in tv

Vediamo meglio insieme per quale motivo la nota comica per un lunghissimo periodo non l’abbiamo più vista in televisione.

E’ impossibile non ricordarsi di lei, ovvero di Sconsolata, la simpaticissima donna che ha conquistato per vari anni il piccolo scherzo con le sue battute.

Ma per molto tempo, dopo il boom di successo, non l’abbiamo più vista, vediamo insieme per quale motivo.

Iniziamo con il dire che ha partecipato a moltissimi programmi comici come Zeling Circus, Scherzi a Parte, ma è stata anche una delle conduttrici del noto tg satirico, Striscia la notizia.

Anna Mari Barbera: ecco perchè non vediamo più Sconsolata

Ha girato moltissimi film, con Leonardo Pieraccioni, o con Neri Parenti, l’apice del suo successo, infatti è stato dal 2003 al 2005.

Sconsolata ha anche partecipato al programma di ballo condotto da Milly Calrucci, ovvero Ballando con le stelle.

In televisione facevano veramente a gara per averla come ospite, ma poi qualcosa è cambiato e Sconsolata, ovvero il personaggio che interpretava non si è più vista sul piccolo schermo.

Ci sono stati tantissimi motivi che hanno limitato la popolarità negli anni successivi, compreso un grave lutto in famiglia.

Anna Maria, questo il suo vero nome, ha però continuato a lavorare nel mondo del teatro, ma come lei stessa aveva dichiarato dal 2011 in poi non sono stati anni facili.

In una intervista a Mara Venier, che risale al 2019 presso Domenica In, aveva fatto un piccolo cenno a questi problemi, senza però scendere troppo nei dettagli, anche perchè sulla sua vita privata è sempre stata molti riservata.

Le sue parole erano state le seguenti: