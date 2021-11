Quanti animali vedi nell’immagine? Ecco un test che metterà a dura prova le tue capacità visive, provalo a risolvere insieme ai tuoi amici

Esistono numerosi test piscologici che, basandosi sull’illusione ottica, risultano essere particolarmente difficili da risolvere. Allo stesso tempo, questi rappresentano un simpatico strumento utile per mettere alla prova le proprie capacità visive e sensoriali.

Il test che ti proponiamo oggi rappresenta una vera e propria sfida. Potrai divertirti da solo oppure sfidare i tuoi amici: dovrai semplicemente dire quanti animali vedi nell’immagine, cercando di trovarne il più possibile. Sembra facile, vero, ma in tanti non riescono a trovarli tutti.

Quanti animali vedi nell’immagine?

A volte è molto utile mettere alla prova le proprie capacità visive e sensoriali. Ci sono tanti modi per tenere allenati la mente e sviluppare quelle abilità che ci contraddistinguono dagli altri. Un modo efficace e molto divertente è quello di risolvere test psicologici e rompicapi.

Il test che ti proponiamo oggi è molto semplice: dovrai indicare quanti animali vedi nell’immagine in alto, cercando di trovarne quanti più possibile. Sembra un compito molto semplice, ma attenzione, nulla è come sembra.

Osserva con molta attenzione l’immagine in bianco e nero. Non farti ingannare dalle figure presenti che attireranno subito la tua attenzione e concentrati anche sui dettagli. Una volta guardata attentamente l’immagine indica quanti animali secondo te sono presenti in figura.

Ovviamente non basta indicare un semplice numero, ma dovrai specificare anche quali animali hai visto. Dai quindi una risposta appena sei certo di quello che vedi. In tanti rispondono di aver visto almeno 4 o 5 animali in figura, il che non è errato se si guarda l’immagine con una certa superficialità.

Ma in realtà gli animali sono molti di più, perciò, se pensi di aver visto solo 5 animali circa, ti invitiamo a fare più attenzione e guardare l’immagine con più concentrazione. Vedi qualcosa sotto il gatto bianco all’interno del cane?

Inoltre, concentrati sull’elefante, vedrai apparire figure ben conosciute. In questa immagine, infatti, ci sono nove animali. Se non avete risposto correttamente cercate quali sono gli animali che non compaiono nella lista e provate a trovarli.

Nell’immagine sono presenti infatti, un elefante, un coniglio, un gatto, un cane, un mulo, un serpente, un delfino, una tartaruga, un pesce e un topo.