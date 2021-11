Elisabetta Gregoraci: il mini abito nero esalta la sua bellezza

Elisabetta Gregoraci come una principessa, il mini abito nero esalta tutto il suo corpo e la sua bellezza: la conduttrice incantevole.

Pare non ci siano assolutamente limiti alla bellezza di Elisabetta Gregoraci, e la conduttrice calabrese lo dimostra ogni volta. La showgirl ed ex-modella di Soverato è riuscita a riprendersi la tv e, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, è tornata di nuovo sotto la costante attenzione dell’occhio del pubblico.

La separazione da Briatore non ha fatto altro che aprire un nuovo capitolo per la vita della Gregoraci, che a 41 anni pare essere più bella che mai; la nuova foto la mostra ancora una volta dotata di una sensualità fuori dal comune.

Elisabetta Gregoraci, il mini abito nero esalta la sua infinita bellezza

Dalla partecipazione, da giovanissima, a Miss Italia, sino al Grande Fratello Vip e alle sue più recenti conduzioni, la Gregoraci ha sempre sfoggiato una bellezza mediterranea capace di conquistare tantissimi fan.

Per tutti quelli che avessero ancora dubbi su tutta la sua sensualità, quest’estate Elisabetta ha avuto modo di sfoggiare, in bikini, un corpo statuario slanciato dai 176 cm che la natura le ha concesso.

Questo nuovo scatto postato su Instagram, sebbene (visto l’inverno in arrivo) non la veda in costume, la mostra comunque bellissima come non mai; indossando un lungo cappotto e un mini abito nero, con tanto di calze e tacchi a spillo, la Gregoraci è una regina di sensualità.

Seduta su di un fianco, con un make up che enfatizza i suoi lineamenti, nella foto in questione l’attenzione è tutta sulle lunghe gambe della calabrese, che in qualsiasi posa si metta non fa altro che lasciare senza parole tutti i suoi follower.

Nella didascalia, la Gregoraci spiega l’origine del suo nome, in quanto la foto pubblicata vuole celebrare proprio il suo onomastico, la ricorrenza di Santa Elisabetta.

“Elisabetta è un nome di origine ebraica che significa “Dio è pienezza” ..che si festeggia il 4 gennaio, l’8 luglio, il 5 Novembre oppure il 17 Novembre..e io l’ho sempre festeggiato oggi!” scrive la conduttrice nella lunga didascalia, ricordando poi come abbia lo stesso nome della nonna paterna.

Tantissimi i like alla foto, così come i commenti; in molti tra colleghi e semplici fan hanno messo in evidenza tutto il fascino sfoggiato dalla Gregoraci, a cui la vita in questo momento sta sicuramente sorridendo. Dopo la presenza a Scherzi a parte, è pronta infatti anche a tornare in Rai conducendo Double Song con Pino Insegno; un rilancio incredibile per la sua carriera, che pare aver iniziato un nuovo corso.