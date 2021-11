Dopo tante indiscrezioni e smentite, arriva finalmente la decisione: ecco chi condurrà l’Isola dei famosi 2022

Ci sono state tante speculazioni e smentite prima di arrivare ad una decisione definitiva. La scelta del nuovo conduttore della prossima edizione dell’Isola dei famosi 2022 è stata una vera e propria odissea, ma adesso sappiamo finalmente chi condurrà il programma.

I fan del reality show sono rimasti per molto tempo con il fiato sospeso, aspettando di sapere chi avrà le redini del programma. Ma oggi è arrivata la decisione e possiamo dire con felicità che l’Isola dei famosi 2022 sarà condotto da Ilary Blasi.

Isola dei famosi 2022, sarà Ilary Blasi a condurre il programma

Ilary Blasi condurrà L’isola dei famosi 2022, la notizia è arrivata da pochi giorni e i fan del programma sono in visibilio. Dopo incertezze e smentite su quelli che erano i nomi papabili per la conduzione, finalmente è arrivata la decisone della Mediaset.

Ilary Blasi aveva già condotto l’ultima edizione de “L’isola dei Famosi”, che è andato in onda fino a giugno del 2021. La sua conduzione ha registrato grandi successi, suggellando l’ex letterina di Passaparola come una degna erede della storica conduttrice Alessia Marcuzzi.

Ilary Blasi torna dunque all’Isola dei Famosi dopo la non molto positiva esperienza con il suo programma “Star in the Star”, talent show trasmesso su Canale 5 nell’ottobre 2021 che non ha registrato grandi numeri. Proprio a causa dei bassi ascolti è stato chiuso in anticipo, nell’imbarazzo della conduttrice.

Ma adesso Ilary potrà sicuramente riscattarsi e tornare alla conduzione di uno dei reality show più seguiti d’Italia e che, anche se con numeri più bassi rispetto all’edizione 2019, registra un ottimo numero di ascolti, con l’edizione del 2021 che ha visto una media del 18,30% di share.

La prossima stagione dell’Isola dei Famosi è quindi pronta a partire: il programma andrà in onda due volte a settimana e i telespettatori non vedono l’ora di iniziare. Dopo aver finalmente scoperto chi condurrà il reality adesso l’attenzione si sposta sui prossimi concorrenti dello show. Chi saranno i protagonisti dell’isola?