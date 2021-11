Love is in the air: Serkan impazzisce dopo il referto medico

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo a Serkan dopo le parole del medico su quello che è accaduto.

Come sappiamo, anche oggi, 20 novembre, va in onda una nuova puntata per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera.

Stiamo parlando ovviamente di Love is in the air, ma vediamo meglio insieme che cosa ci attende.

Serkan e Eda completano la lista?

Iniziamo con il dire che dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello, per il quale sembra non ci sia una cura attendibile, Serkan impazzisce letteralmente.

Pensa alla sua vita e comincia a fare un bilancio, in questo momento capisce che ha passato davvero troppo tempo al lavoro e poco a fare quello che gli piace.

Per questo motivo, dopo aver fatto la lista insieme alla sua amata Eda, la convince ad iniziare a seguire tutto quello che c’è scritto.

In modo tale da riuscire a fare tutto prima che sia troppo tardi, e per allontanarsi dal lavoro da una promozione a Erdem, suo fedele e fidato braccio destro.

Eda e Serkan, si trovano quindi ad affrontare situazione di vario genere, e qualcuna anche un po’ pericolosa, per portare a termine la lista stilita.

Tra i vari progetti da realizzare, c’è anche quello di risolvere un omicidio come un detective vero e proprio.

Eda, ovviamente inizia a sospettare sul comportamento che sta avendo il suo amato Serkan, ma decide di accontentare e di investigare veramente su un omicidio.

Ma facendo questo, molto probabilmente si possono trovare in guai molto seri, per il momento non ci resta che attendere le prossime puntate e vedere come si svilupperà la situazione, sempre intorno alle 16.45 circa dal lunedì al venerdì.