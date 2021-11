Riesci a risolvere questo test? Trova l’intruso tra le foglie e mettiti alla prova, quelli bravi ci impiegano circa 2 minuti

Anche oggi abbiamo voluto proporvi un simpatico test con il quale divertirvi e impiegare il vostro tempo libero. L’indovinello è molto divertente e, anche se sembra semplice, vi metterà in seria difficoltà. Trova l’intruso nel minor tempo possibile.

C’è infatti qualcosa che non va nell’immagine proposta: Tra le foglie si nasconde un corpo estraneo rispetto a tutti gli altri. Ma si è nascosto benissimo. Cosa aspetti quindi? Trova l’intruso e risolvi il test, magari sfidando i tuoi amici. Sappi che quelli bravi ci impiegano circa 2 minuti. Buon divertimento!

Trova l’intruso e risolvi il test in meno di 2 minuti

Vuoi impiegare parte del tuo tempo libero in un divertente rompicapo per tenere allenata la tua mente? Ottima scelta! In questo articolo ti proponiamo un divertente test che fa al caso tuo: trova l’intruso nel minor tempo possibile.

Nell’immagine in alto, infatti, sono presenti bellissime foglie, perfette per questo clima autunnale che stiamo vivendo. Ma nell’immagine c’è qualcosa che stona con tutto il resto: riesci ad individuarla? Trova quindi l’intruso e risolvi il test, tenendo presente che quelli bravi ci impiegano circa 2 minuti.

Non ci riesci? La forma e i colori variegati delle foglie rappresentano dei veri e propri ostacoli e, grazie all’illusione ottica, l’oggetto estraneo si è nascosto benissimo. Quindi veniamo in soccorso noi con un indizio: l’intruso nell’immagine è una rana. Provate a zoomare la foto, in particolar modo in basso a destra.

A questo punto non dovrebbe essere molto difficile trovare il simpatico animale che, oltre alla capacità dovuta alla sua velocità e ai suoi grandi salti, ha dimostrato di avere notevoli abilità di adattamento e di mimetizzazione.

La forma della rana, infatti, è molto simile a quella di una delle tante foglie presenti in figura. Se avete risolto il test in meno di due minuti avete dimostrato grandi capacità di concentrazione, mentre il vostro cervello si è rivelato difficile da ingannare. Complimenti!