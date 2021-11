Uomini e Donne: il tronista vuole lasciare ma interviene Maria

Uomini e Donne, il tronista sembra intenzionato a lasciare il programma ma questa volta interviene direttamente Maria De Filippi.

Non sembra essere un anno particolarmente fortunato per i tronisti di Uomini e Donne, questo; come sappiamo infatti, Joele è stato allontanato dal programma, mentre l’altro tronista, Matteo, ha fatto la sua scelta in anticipo rispetto ai tempi lasciando un vuoto nel programma.

Al fianco delle troniste Roberta e Andrea Nicole è stato quindi chiamato Matteo Ranieri, già volto noto al pubblico del dating show; lo scorso anno era stato la scelta di Sophie Codegoni, anche se la relazione tra i due si è arenata pochi mesi dopo l’uscita dal programma.

A quanto pare, Matteo sembra intenzionato a lasciare di nuovo il programma, anche se questa volta è intervenuta direttamente Maria De Filippi.

Uomini e Donne, il tronista Matteo vuole lasciare il programma: interviene Maria

Il pubblico ha sempre amato per la sua educazione e la sua timidezza, sin dalla scorsa edizione, Matteo; per questo la De Filippi, nel momento del bisogno, ha deciso di richiamarlo per dargli l’opportunità di trovare di nuovo l’amore grazie al dating show.

Ranieri ha dimostrato subito perplessità però circa la proposta di questo nuovo ruolo; il suo timore è stato sin da subito quello di non essere adatto a stare sul trono e a farsi corteggiare da diverse ragazze.

Matteo ha quindi pensato anche di abbandonare l’ambita poltrona rossa che la De Filippi gli ha offerto, ma la stessa conduttrice si è imposta incoraggiando il ragazzo e dandogli la sua totale fiducia.

“Non ci pensare ad andartene. Se va male pazienza, non succede nulla” le parole della conduttrice, che a quanto pare ha fortemente voluto il ragazzo sul trono. Dal canto suo, il tronista ha rivelato al magazine ufficiale del programma quali siano le sue paure per questo percorso, spiccando come al solito in sincerità.

“Ho imparato a conoscermi negli anni e avere paura è una mia prerogativa ogni qualvolta mi si presenta un’occasione nuova o una prova“ spiega Ranieri, che sottolinea anche come probabilmente sarà “il più timido della storia dei tronisti”.

Questa volta quindi, Matteo si vivrà il programma dall’altra parte dopo la sua esperienza come corteggiatore. “So cosa vuol dire stare nell’ansia, vivere nella competizione perenne con gli altri, non sapere cosa accadrà. Avendolo vissuto credo di poter dimostrare più tatto”.

Ranieri, di nuovo al dating show, ha inoltre rivelato di volere una ragazza che gli dia leggerezza e che lo comprenda e accetti per come è, in una relazione fatta di sincerità e semplicità; probabilmente, cose che sono mancate con la Codegoni.