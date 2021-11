Benedetta Rossi: così non l’abbiamo mai vista davvero, ma è lei?

Benedetta Rossi si mostra come non l’avevamo mai vista prima: la food blogger sorprende tutti lasciando i fan a bocca aperta.

Quella di Benedetta Rossi è stata un’ascesa vertiginosa, non paragonabile certo a quella di Chiara Ferragni o di altre influencer ma comunque più che significativa per la sua carriera.

Marchigiana classe ’72, la Rossi è una seguitissima food blogger che riesce sempre a preparare piatti da leccarsi i baffi anche con pochissimi ingredienti; appassionata da sempre di cucina, ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro conquistando non soltanto il web, ma anche il mondo della tv e dell’editoria.

E’ tramite i social però che ora Benedetta si mostra come mai l’avevamo vista prima d’ora, lasciando tutti a bocca aperta; i fan sono rimasti veramente sorpresi dal suo post.

Benedetta Rossi come non l’avevamo mai vista: cambio totale di look

Oltre che grazie ai suoi canali social (YouTube, Facebook e Instagram), gli appassionati della cucina (e non solo) hanno avuto modo di conoscere la Rossi anche in tv, specie col suo Fatto in casa da Benedetta per Real Time, nonché grazie ai diversi diversi libri di ricette editi da Mondadori.

Siamo stati però sempre abituati a vederla con dei capelli cortissimi e rossi; nel nuovo post pubblicato su Instagram, la food blogger si è questa volta mostrata con un look totalmente inedito.

In occasione dell’uscita di un suo nuovo video su YouTube (con Paolo Camilli) la Rossi ha pubblicato sul suo profilo una foto che la ritrae con vestiti quasi fiabeschi e, soprattutto, una lunga chioma rossa; la parrucca indossata dona alla food blogger un’acconciatura insolita, ma che pare le doni molto.

Che decida di farsi crescere definitivamente i capelli e dare una svolta radicale al suo look? I fan nel frattempo, a prescindere dalla chioma della Rossi, sembra abbiano apprezzato il video, tanto che in molti sottolineano la simpatia dei protagonisti; sono in pochi invece quelli che, a video del genere, preferiscono il focus sulle ricette.

Dal canto suo, Benedetta continua a realizzare numeri da record, tanto che proprio recentemente ha tagliato il traguardo dei 4 milioni di follower su Instagram; un risultato veramente incredibile, che la rende addirittura più seguita di tantissime conduttrici, modelle o showgirl, a cui viene data molta più visibilità e che aumentano la loro popolarità spesso finendo al centro della cronaca di gossip.