Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamento di oggi del Paradiso delle signore.

Come sappiamo la sesta stagione del nostro amato Paradiso è iniziata da un po’ ma ci aspettano ancora tantissimi colpi di scena.

Cerchiamo quindi di capire che cosa vedremo oggi, 22 novembre, che come al solito ci lascerà senza parole.

Iniziamo con il dire che Agnese ha cacciato di casa Giuseppe che è tornato in Germania, dall’altra famiglia.

Maria ha paura: cosa sta succedendo?

L’uomo infatti, non ha voluto dire nulla ai figli ed ha deciso di partire, per non affrontarli, ed una volta arrivato in Germania, manderà un telegramma per dire che è arrivato.

Tina e Salvatore, ovviamente sono felici di sentire il padre, mentre Agnese non sembrerà assolutamente dispiaciuta.

La donna, infatti non ha nessuna intenzione di perdonare il marito, e potrà tornare dal suo vero amore, Armando.

Ma anche lei dovrà affrontare i figli, e questo sicuramente non sarà affatto facile, ne siamo sicuri.

Per quanto riguarda Maria, sta vivendo dei momento di grande tensione ed ansia, perchè Rocco è via da tempo e non riescono mai a parlare, se non con qualche piccola telefonata o lettera.

Armando, poi mostrerà alla donna, una pagine del giornale dove si vede l’uomo che alza una coppa, ma ecco il problema.

Accanto a lui c’è una bellissima donna che nessuno conosce e questo manderò totalmente in crisi Maria.

Passando invece per Gemma, sembra che per lei sia scoccato il colpo di fulmine con Marco di Sant’Erasmo.

Ma il giovane, nello stesso momento sta frequentando anche un’altra donna, che si chiama Luisa.

Gemma, una volta che li ha visti insieme, non riesce assolutamente a contenere la sua gelosia.

La giovane però non sa che il ragazzo ha iniziato questa relazione con donna solamente per un motivo che non c’entra nulla con l’amore, come ha scoperto anche Adelaide.

Non ci resta che attendere le prossime puntate e vedere come si svilupperà la situazione sempre tutti i giorni intorno alle 15.45 circa.