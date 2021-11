Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento con l’amatissima soap opera turca.

In questo momento, per quanto riguarda Love is in the air, ci sono delle puntate davvero interessanti.

Serkan ha infatti scoperto di avere un tumore al cervello, vediamo quindi che cosa succederà oggi 22 novembre.

Serkan ed il patto con Eda

Come sappiamo, per quanto riguarda Kemal, da quando si è fatto nuovamente vivo in città continua a dare fastidio a Aydan, perchè vuole riconquistarla a tutti i costi.

Kamal, sa perfettamente che in passato, quando hanno avuto una relazione, non si è comportato come doveva, ma adesso che Aydan è nuovamente single, vuole tentare di nuovo.

E forse, Aydan sembra cedere alla corte spietata, perchè anche se l’invito è assolutamente particolare, accetta di vederlo.

Per quanto riguarda Serkan ed Eda vanno insieme ad una festa organizzata dai ragazzi della ArtLife.

Alcuni parlano di lavoro, mentre altri si divertono e mangiano l’ottimo cibo che c’è, mentre Serkan si sente smarrito in tutta quella folla.

Eda, ovviamente si accorge che il suo amato sembra smarrito, e per questo motivo gli fa una particolare richiesta.

Ovvero, gli dice di rispettare il patto che hanno fatto insieme, e Serkan, stupito accetta immediatamente ma prima dedica una dolcissima canzone alla sua amata, lontano da tutti i presenti.

Dopo questo momento romantico, pescano un bigliettino per vedere quale desiderio realizzare, ed esce diventare un vero detective.

Quello che succederà dopo questo è veramente tutto misterioso ed a tratti anche molto pericoloso, non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno i vari fatti.

Insomma il meglio deve ancora arrivare, e l’appuntamento è sempre alle 16.55 circa su Canale 5.