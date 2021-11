Al Bano su Ylenia dichiara “Ho capito che si era buttata nel fiume…”

Vediamo meglio insieme le parole che ha dichiarato direttamente Al Bano sulla figlia Ylenia che è scomparsa tantissimi anni fa.

Come tutti sappiamo sul finire dell’anno 1993 si perdevano le tracce in America di Ylenia, la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power

Di lei non si è mai saputo nulla, ma in queste ultime ore, Al Bano ha deciso di dire la sua sulla questione, vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato.

Ovviamente nessuno di noi può immaginare che cosa hanno passato Al Bano e Romina Power, quando nel gennaio del 1994 è scomparsa la loro figlia Ylenia.

Al Bano e le parole su Ylenia

Da quel momento in poi di lei non si è saputo più nulla, e le loro vite dopo poco si sono separate.

I due hanno delle visioni diverse su quello che è successo, per Al Bano, infatti la figlia è morta, ed ha ottenuto il certificato, mentre per mamma Romina, la figlia è viva e si trova da qualche parte nel mondo.

Ma recentemente, Al Bano, in una intervista al Corriere della sera, ha riparlato di quanto avvenuto a New Orleans.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, “io appartengo all’acqua”. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno, era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize…Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”.

Per quanto riguarda il loro matrimonio, ha dichiarato Al Bano che avevano iniziato ad avere dei problemi agli inizi degli anni 90, ed in particolar modo Romina sembrava cambiata.

Ma oggi, dopo tanti anni i loro rapporti sono cambiati e sono più distesi, tanto che stanno tornando ad esibirsi insieme in vari concerti.

Parlando del divorzio, ha dichiarato Al Bano, che ha speso molti soldi per gli avvocati, ed alcuni li ha pagati anche a rate.

Passando invece, all’attuale compagna, ovvero Loredana Lecciso, si è innamorato di lei vedendola ballare in televisione.

L’ha conosciuta come una ragazza tranquilla e laureata, e con lei tutto procede in modo ottimale.

Al Bano, ha parlato anche della voce che circola da giorni di una fiction sulla sua vita, ma il noto cantante di Cellino San Marco, ha detto che prima vuole sapere che cosa vogliono raccontare.

Per il momento ancora non c’è nulla, il produttore ha iniziato a scrivere, e sempre nelle ultime settimane lo ha contattato anche Fausto Brizzi, dove i due avevano già lavorato insieme in Poveri ma ricchi.

Per quanto riguarda l’attore che dovrebbe interpretarlo, si è parlato di Riccardo Scamarcio, ma Albano preferirebbe puntare su tutti attori nuovi.

Un esempio è Filippo Scotti, che ha interpretato il film La mano di Dio di Paolo Sorrentino, perchè è passato dall’essere sconosciuto a super famoso, e questo gli ricorda la sua vita.

E voi cosa ne pensate delle parole dette da Al Bano sia per quanto riguarda Ylenia, che per il film sulla sua vita?