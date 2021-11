Steven Assanti di “Vite al limite”: da 370 kg ad oggi, irriconoscibile

Dopo l’intervento e grandi sacrifici ecco come sta oggi Steven Assanti uno dei protagonisti di “Vite al limite”. Oggi è irriconoscibile

Spesso si dice che la televisione non porta nulla di buono nella società, in realtà ci sono numerosi esempi di come questo, a volte, può essere un preconcetto sbagliato. “Una Vita al limite” è uno di questi esempi e in tanti devono la vita a questo programma.

Sì, perché “Una vita al limite”, il programma che parla dei pazienti del dottor Nowzaradan e del loro percorso di recupero dall’obesità, è riuscito a raccontare storie incredibili, come quella di Steven Assanti che, da un peso di circa 370 kg è riuscito a salvarsi e a risultare oggi irriconoscibile.

Ecco com’è oggi Steven Assanti

Uno dei programmi più seguiti e chiacchierati al mondo è Vite al limite. La trasmissione che vede protagonista il dottor Nowzaradan, medico e chirurgo iraniano, trapiantato negli States, esperto di chirurgia minimamente invasiva e autore di numerose pubblicazioni riguardo l’obesità.

LEGGI ANCHE –> ELISA ISOARDI IN LACRIME PERCHÈ NON LAVORA, ECCO COSA HA RIVELATO

Il programma “Vite al limite” è un reality show americano incentrato sulla vita di alcune persone che hanno sviluppato la patologia dell’obesità e che hanno intenzione di ridurre il proprio peso. Spesso vengono raccontate storie molto toccanti, come quella di Steven Assanti.

Anche Steven, infatti, ha partecipato, insieme a suo fratello Justin, al reality show del dottor Nowzaradan. Inizialmente Steven pesava ben 370 kg, ma oggi pare aver vinto la sua battaglia e nelle foto diffuse nell’ultimo periodo è letteralmente irriconoscibile.

Steven Assanti ha catturato i cuori dei telespettatori che lo hanno sostenuto da lontano nelle sue difficoltà. Il ragazzo, infatti, non riusciva a seguire le indicazioni e le diete imposte dal dottor Nowzaradan. Inoltre, aveva sviluppato anche una dipendenza dagli antidolorifici.

Oggi Steven Assanti, insieme a suo fratello, è riuscito comunque a vincere la sua battaglia e ad affrontare l’intervento bariatrico, arrivando a perdere peso e a superare la patologia dell’obesità. Oggi Steve è completamente trasformato e nelle foto è irriconoscibile.

LEGGI ANCHE –> RAOUL BOVA CONFESSA COSA FA NEL PIENO DELLA NOTTE

Dopo aver superato gli ostacoli che una così grave patologia comporta, Steven oggi ha uno stile di vita completamente diverso. Inoltre, è riuscito a trovare l’amore e a sposarsi con la bella Stephanie Sanger, sua attuale moglie.