Elisabetta Canalis: eccola ai tempi della scuola, non crederete ai vostri occhi

Elisabetta Canalis, l’avete mai vista ai tempi della scuola? Ecco com’era la showgirl e conduttrice sarda naturalizzata statunitense, da non credere.

Da più di vent’anni ormai conosciamo benissimo Elisabetta Canalis, una delle showgirl più affascinanti e apprezzate degli ultimi tempi; sin dall’esordio come velina a Striscia la Notizia, la Canalis ha incanta col suo corpo statuario e i suoi lineamenti mediterranei.

Superati i quarant’anni, la sarda naturalizzata statunitense pare essere splendida come non mai, ed ha anche rilanciato la sua carriera televisiva; dopo Vite da copertina…Tutta la verità su per TV8, la Canalis è ritornata in grande anche su Italia 1, al timone de Le Iene.

Ma se al giorno d’oggi la vediamo continuamente, avete mai visto la bella Eli ai tempi della scuola? Eccola qui, non crederete di certo ai vostri occhi guardando la foto.

Elisabetta Canalis ai tempi della scuola: spunta la foto del liceo della conduttrice

Una sensualità senza limiti quella della Canalis, che continua a sfoggiare anno dopo anno; seguitissima sui social, Eli mostra quotidianamente scatti che la ritraggono bellissima, avendo dato spettacolo la scorsa estate sfoggiando un corpo da urlo in bikini.

A sorpresa però, spunta ora una foto della Canalis che risale direttamente ai tempi della scuola, quando Elisabetta frequentava ancora il liceo in Sardegna; la conduttrice ha voluto condividere questo ricordo con tutti i suoi tantissimi follower, che sono rimasti stupiti vedendola da adolescente.

Il nuovo post offre quindi uno sguardo ad una Canalis giovanissima, sempre contraddistinta da una lunga chioma mora, che le ha permesso di iniziale la sua carriera nel mondo dello spettacolo come velina.

Abbracciata ad una sua amica, i lineamenti di Eli sono per forza di cose molto più fanciulleschi, ma sorprende già la precoce bellezza acqua e sapone, che la conduttrice ha mantenuto intatta fino ad oggi.

La Canalis ha sempre ribadito di non essersi rifatta e, questa foto da adolescente, ne dà ulteriore conferma; nella giovane Elisabetta ritroviamo già tutti quei tratti che vediamo ancora oggi, con maggior maturità e sensualità.

“Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sassari- tempi del liceo. High school time in Sardegna” scrive Elisabetta nella didascalia, ricordando i tempi del liceo in quel di Sassari.

Tantissimi mi piace alla foto, così come i commenti; tutti sottolineano i bei lineamenti che, a quanto pare, Elisabetta ha sempre avuto anche da più piccolina. Al giorno d’oggi, la Canalis rimane ancora un’icona di sensualità, mantenendo un fisico statuario grazie ad un’alimentazione attenta e una costante attività fisica.