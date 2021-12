Arrivano le anticipazioni della seconda puntata di “Tutta colpa di Freud”: notizia scioccante in arrivo per Francesco

Tutta colpa di Freud ha debuttato nelle scorse ore su Canale 5. La serie tv di 8 episodi ha già fatto innamorare migliaia di telespettatori, che ora vogliono sapere come continueranno le vicende. Ecco, dunque, le anticipazioni della seconda puntata di “Tutta colpa di Freud”.

Nella prossima puntata della serie tv italiana, per Francesco, interpretato da un grande Claudio Bisio, non sarà affatto facile. Per lui arriverà una notizia scioccante e le sue figlie non gli daranno tregua, portandogli non pochi guai.

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Tutta colpa di Freud”

Nella seconda puntata di Tutta colpa di Freud, Claudio Bisio, che interpreta Francesco, verrà confortato da Anna Cafini, interpretata da Claudia Pandolfi. Anna, infatti, è l’unica persona con cui Francesco riesce a parlare e a confidarsi. Dopo la crisi di Francesco avuta durante la festa con Matteo, infatti, è stata proprio la dottoressa Cafini a soccorrerlo.

A complicare ulteriormente le cose ci sarà Sara, che presa dallo sconforto dirà a suo padre di avere intenzione di invitare sua madre al matrimonio. Ovviamente Francesco sarà sconvolto dalla scioccante notizia riguardo l’ex moglie. A causa del tragico schock, Francesco avrà uno svenimento e cadrà in piscina.

Il giorno del matrimonio di Sara, quindi, si prevedono grandi colpi di scena e le anticipazioni della seconda puntata rivelano quello che succederà. Marta, dopo aver conosciuto Riccardo, un avvocato amico di suo padre, farà l’amore con lui in macchina, ma verrà scoperta dal padre.

Dopo questa notizia scioccante, per Francesco non sarà finita qui: anche Sara avrà in contro a sviluppi di cuore e bacerà Niki, la sarta. I deu però verranno sorpresi da Filippo e Francesco ne risulterà sconvolto. A complicare le cose ci saranno inoltre i problemi universitari di Marta.

La ragazza chiederà a Riccardo di fare causa ad Ettore, mentre Emma avrà un litigio con Claudio, che le rimprovererà di aver fatto male un lavoro, anche se alla fine faranno pace. Insomma, si prevede una bella puntata di “Tutta colpa di Freud” quella che andrà in onda mercoledì 8 dicembre alle 21:30, su Canale 5.