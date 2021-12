Il figlio di Alba Parietti è diventato uno dei personaggi più amati grazie al GF Vip 5, ma sapete che lavoro fa Francesco Oppini?

Ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, diventando uno dei personaggi più amati del reality show. Stiamo parlando del figlio di Alba Parietti, ovvero Francesco Oppini.

Durante lo show, ha fatto molto parlare di sè per la sua amicizia con il giovane influencer (e vincitore del GF Vip) Tommaso Zorzi: i due si sono conosciuti proprio durante la permanenza nella casa più spiata di Italia ed è nato un bellissimo rapporto.

Ma, dopo la fine del reality show, qualcosa è andata storta, e i due ora si frequenterebbero di meno. Ma, per il momento, nessuno dei due diretti interessati ha confermato, ma non ha ancora smentito, questa notizia.

I fan della trasmissione hanno imparato giorno dopo giorno a conoscere meglio il figlio di Franco Oppini ed Alba Parietti.

Francesco Oppini: tutto sul figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982. La separazione dei suoi genitori è stato un brutto colpo: lui fece di tutto per farli rimanere insieme, ma nonostante tutti i suoi sforzi la showgirl e l’attore si lasciarono.

Dato i lavori dei suoi genitori, Francesco ha vissuto i primi anni tra teatro e televisione. E nel 2004, ha partecipato al reality show La Fattoria ed ha continuato la sua carriera televisiva commentando le partite.

Nel frattempo, ha sempre lavorato in una concessionaria di auto, per poi riuscire ad aprirne una tutta sua a Milano.

La sua vita sentimentale, invece, sappiamo che ha una relazione con Cristina Tomasini, della quale non sappiamo molto, ma ha instaurato un ottimo rapporto con la madre, Alba Parietti. Prima di lei, era fidanzato con Luana, la quale è morta per un incidente in auto.

Molti anni fa, ha avuto anche una relazione con Alessia Fabiani, una delle prime letterine di Passaparola, il game show condotto da Gerry Scotti.

E’ anche, come abbiamo già detto, un commentatore sportivo: la sua più grande passione è per la Juventus. E tutt’ora collabora anche con la radio e vari giornali.

E voi sapevate la storia di Francesco Oppini?