Gemma Galgani: ecco chi è stato il suo primo fidanzato

Gemma Galgani, sapete chi è stato il suo primo fidanzato? Ecco l’uomo che l’ha fatta innamorare anni prima della presenza fissa al programma.

Gemma Galgani è sicuramente uno dei volti più noti di Uomini e Donne, una vera e propria istituzione del dating show; è ormai quasi un decennio che la dama torinese siede nello studio Mediaset, alla ricerca di quell’amore a cui dice di credere fortemente.

Né la fine delle varie relazioni (prima con Giorgio Manetti, poi con tantissimi altri cavalieri, fino ad arrivare per ultimo a Costabile) né gli attacchi di Tina le hanno impedito di perdere la voglia di mettersi in gioco per trovare un compagno.

Ma sapete chi è stato il suo primo storico compagno? Ecco chi ha rubato il cuore alla dama torinese prima dei vari flirt visti in tempi recenti al programma di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, chi è il suo primo fidanzato: chi c’era prima dei cavalieri di Uomini e Donne

Ricordiamo tutti l’attenzione mediatica rivolta alla coppia formata da Gemma e Giorgio, ma nonostante il suo desiderio alla fine la dama torinese non è riuscita a coronare il suo sogno d’amore col “gabbiano”, che ha deciso di chiudere definitivamente con lei.

Al giorno d’oggi, ormai vero e proprio “personaggio”, la conosciamo bene e la vediamo ormai quotidianamente su Canale 5; in molti però non conoscono, oppure non ricordano, né il nome né il volto del suo primo fidanzato, conosciuto proprio al dating show della De Filippi prima di Giorgio Manetti.

L’uomo in quesitone è Ennio Zingarelli, che riuscì addirittura a portare la dama fuori dal programma della De Filippi; per l’occasione, venne organizzata una bellissima festa di fidanzamento, con Rudy Zerbi inviato d’eccezione e i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, com ospiti d’onore.

Purtroppo per Gemma, come ben possiamo intuire, anche quella storia d’amore è naufragata e così la Galgani è tornata al dating show, dove è tutt’oggi e al momento (purtroppo per lei) irremovibile.

Non c’è stato quindi nessun lieto fine fra Gemma e Ennio, coi due che sono tornati subito, dopo la rottura, a vivere nelle case precedenti e pienamente alla loro vita di prima.

Leggi anche –> Rosa Perrotta: come mai prende farmaci da 20 giorni? Ecco il motivo

Ma se a Gemma sappiamo come è andata successivamente, cosa ne è stato di Ennio? Il cavaliere, nonostante non ami mettersi in mostra, pare essere in salute e godersi una vita tranquilla senza troppi sforzi, vista anche l’età.

Leggi anche –> Amici: LDA sembra aver smesso il rapporto con lei, all’improvviso!

Zingarelli non è più apparso in tv e pare non amare proprio i riflettori, tanto che non è in possesso nemmeno di profili social; a quanto pare, ha abbandonato del tutto la vita “mondana”.