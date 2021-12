La vita in diretta: Matano perde le staffe per l’accaduto

Vediamo meglio insieme che cosa è successo durante il programma condotto da Alberto Matano, ed il motivo dell’accaduto.

Sembra che in questi ultimi giorni non ci sia assolutamente pace per chi lavora in televisione, dopo il famoso episodio per quanto riguarda la giornalista molestata in tv.

Perchè durante la puntata di ieri, del noto programma condotto da Alberto Matano è successo qualcosa si particolare, ma vediamo meglio.

Iniziamo con il dire che l’inviata Ilenia Petracalvina si è collegata con Alberto da Chiaravalle, in provincia di Ancora, dove ha la residenza l’uomo che è stato accusato di aver palpeggiato Greta Beccaria.

Alberto Matano perde le staffe

E proprio all’inizio del collegamento, l’inviata ha dichiarato che lei insieme alla sua troupe è stata insultata da alcune persone, dicendole che sono dei “giornalisti infami”.

Ovviamente, Alberto Matano, dopo aver ascoltato le parole pronunciate dall’inviata della Vita in Diretta, ha letteralmente perso le staffe,

Ha infatti dichiarato:

“Accade ancora una volta! Una giornalista è in diretta per documentare qualcosa che è accaduto e viene insultata! Questo ci indigna profondamente. Noi stiamo facendo il nostro lavoro, siamo cronisti, non siamo giocando!”

Ovviamente l’inviata ha precisato che in questo momento le persone che l’aveva accusata erano contro l’intera categoria che lei in quel momento rappresentava.

Ha fatto poi notare che alcune persone sono passate anche in quel momento nelle auto e gridavano parolacce.

Alberto Matano ha poi aggiunto che ogni volta arrivano le scuse, ma sempre dopo il fatto che è accaduto, ed ha dichiarato tutta la sua vicinanza all’inviata che si trovava in quel momento lì solamente per fare il suo lavoro.

Ha poi continuato, che avrebbe avuto il piacere di fare un collegamento proprio con l’uomo che è stato accusato dei fatti allo stadio, ma il diretto interessato, come ha dichiarato l’inviata sul posto non vuole rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Insomma un momento davvero complicato e particolare per chi in questo momento sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro e nulla di più, e voi cosa ne pensate di questi fatti che stanno accadendo?