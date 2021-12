La vita fedele di coppia non è per tutti. Ecco quali sono i segni zodiacali che tradiscono maggiormente e con chi lo fanno più spesso

Vivere una felice vita di coppia spesso rappresenta il desiderio di moltissime persone, ma non tutti riescono ad essere fedeli e, a mettersi in mezzo, ci sono anche i segni dell’oroscopo. Ognuno di noi ne ha uno, che dice tanto sulla propria personalità, anche rispetto alla vita di coppia.

C’è, infatti, chi è più propenso a condurre una vita libera e non riesce ad essere davvero fedele. Ma quali sono i segni zodiacali che tradiscono maggiormente? In questo articolo approfondiremo questo argomento e vi daremo alcune risposte.

Ecco quali sono i segni zodiacali che tradiscono maggiormente

La vita di coppia non è facile, soprattutto se uno dei due, o entrambi, non è fatto per mantenere a lungo la propria fedeltà. In questo articolo vi mostreremo quali sono i segni zodiacali che tradiscono maggiormente e con chi lo fanno più spesso:

LEGGI ANCHE –> TEST: SE TROVI GLI ANIMALI NELLA FOTO, SEI MOLTO INTELLIGENTE

Ariete

Ariete è un segno di Marte, che rappresenta il pianeta della passione e della conquista. Spesso risulta essere molto complicato mantenere sotto controllo tutta questa energia e dedicarla solo ad una persona. Tradisce principalmente i segni che giudica troppo solidi, come il Capricorno;

Gemelli

Questo segno è caratterizzato da una crescente curiosità. Gli piace infatti sperimentare e conoscere cose e persone nuove, il che spesso porta a non porsi limiti in amore. Tra i segni che tradisce più facilmente ci sono il Toro e lo scorpione;

Leone

Anche questo, come l’Ariete, è un segno molto passionale. Molto narcisista e sicuro di sé, il Leone non vuole accettare paragoni e ama la competizione, anche se potrebbe portarlo al tradimento. Ariete e Pesci sono i segni che più facilmente tradisce;

Scorpione

Per lo Scorpione è impossibile non sedurre. Questo segno ama le situazioni proibite che lo portano ad essere poco fedele con il proprio partner. Tra i segni che tradisce più frequentemente ci sono certamente il Toro, testardo e sicuro di sé e il Sagittario;

Acquario

Tra i segni zodiacali che tradiscono maggiormente c’è sicuramente l’Acquario. Il motivo è che ama troppo la libertà: la venera sopra ogni altra cosa. Non crede ai valori della monogamia e preferisce non porsi limiti. Tra i segni che tradisce più facilmente ci sono l’Ariete e la Bilancia;

LEGGI ANCHE –> DICEMBRE: ECCO LA FRUTTA E LA VERDURA DA COMPRARE

Pesci

L’ultimo tra i segni zodiacali che tradiscono maggiormente è quello dei Pesci. La sua infedeltà deriva soprattutto dalla sua sensazione di debolezza e vulnerabilità. Questo potrebbe portarlo ad essere un traditore seriale, anche se potrebbe essere una lama a doppio taglio. Tradisce più facilmente la Vergine o un altro Pesci.