Gf vip: l’abbandono della bellissima Vip è imminente? Ecco la verità

GF Vip, una delle bellissime concorrenti attualmente all’interno della casa di Cinecittà lascia il reality show? Ecco la verità.

Potrebbe esserci un nuovo grandissimo colpo di scena al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che di certo anche quest’anno non ha risparmiato polemiche e soprese.

Nonostante in molti continuino a pensare che questa sesta edizione sia piuttosto “piatta”, e c’è addirittura un’ex gieffina che vorrebbe tornare di corsa (ovvero Guendalina Tavassi) una grande novità potrebbe essere rappresentata dall’addio a sorpresa di una delle bellissime concorrenti.

Di chi si tratta? E perché sta pensando di lasciare definitivamente la casa? Ecco la verità sulla situazione.

GF Vip, una delle vip vicine all’addio? La situazione?

Questa edizione potrebbe essere ancora più lunga della precedente, che ha già segnato un record per il programma; tantissimi mesi lontani dagli affetti possono sfiancare psicologicamente i concorrenti, anche se apparentemente nella casa più spiata d’Italia non gli manca nulla.

E mentre si vocifera di una diretta speciale proprio il giorno di Natale (che comunque non cambierebbe nulla ai “vipponi”, diretta serale o non diretta serale sempre nella casa) in molti sembrano essere scontenti di questo prolungamento.

Tra queste, c’è sicuramente Carmen Russo, che ha manifestato in maniera evidente la volontà di tornare a casa. La Russo ha trovato man forte in Manila Nazzaro, che proprio parlando dell’argomento ha dato ragione alla ballerina esprimendo anch’essa la volontà di uscire.

“Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba” spiega la Nazzaro.

Più che le faccende domestiche (che comunque possono pesare in una casa con tantissime persone) a mancare sono compagni e soprattutto figli, con molti dei concorrenti che ne hanno anche di piccoli.

Alle due si è accodata anche Francesca Cipriani, che ha espresso le stesse mancanze delle altre due gieffine. “Sono felice di aver fatto questi 3 mesi, ma anche io non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. Io voglio capire quando finirà” le parole della Cipriani a Manila, che poi ha rivelato come avrebbe chiesto informazioni alla produzione tramite confessionale sulla data precisa della fine del programma.

A questo punto, dopo le parole delle varie concorrenti, anche tutto il pubblico si chiede di preciso quando finirà questo GF Vip; oltre alle tre donne, anche altri concorrenti potrebbero non accettare il prolungamento del programma, che potrebbe finire addirittura ad aprile.

Il problema si era già proposto lo scorso anno, quando il reality show realizzò appunto il record con la sua edizione più lunga; in quel caso, ad esempio, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di abbandonare il programma. Chi dirà addio quest’anno? O Signorini riuscirà a trovare una soluzione?