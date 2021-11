L’ex tronista – Rosa Perrotta – ha deciso di aprirsi sui social riguardo i problemi post-partum. Ecco le sue recenti dichiarazioni.

Lo scorso 9 novembre, Rosa Perrotta ha dato alla luce il suo secondogenito Mario Achille. Tuttavia, sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne stia risentendo degli effetti del parto, tanto che ha dichiarato recentemente di essere ancora sotto cure mediche. Inoltre, come se non bastasse, in seguito ad alcuni post della giovane influencer, il web è insorto riguardo la sua attuale condizione fisica: Rosa appare già bellissima ed in splendida forma e molti followers hanno insinuato che per le persone economicamente ricche risulta molto più facile rimettersi in forma. Queste parole hanno toccato profondamente la tronista, la quale ha risposto a tono a tutta l’invidia che aleggia nel web. Vediamo insieme cos’è successo.

LEGGI ANCHE —> Rosa Perrotta crisi superata con Pietro Tartaglione: il bacio social

Rosa Perrotta – Nella gogna mediatica per un post

L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il piccolo Mario Achille lo scorso 9 novembre, appena venti giorni fa. Nonostante siano passate solo tre settimane dal parto, Rosa è apparsa sui social in splendida forma, con una linea pazzesca, anche in abitini super aderenti. A proposito di questo, mentre alcuni followers hanno elogiato e apprezzato la bellezza della Perrotta, altrettanti hanno invece insinuato che per ‘loro’ tornare in splendida forma risulti molto più semplice. Rosa ha deciso quindi di rispondere a tono: “Mi sono presa cura di me, questa è l’unica verità. Ho cercato di non mettere su più di 30kg […] di mantenere idratata la pelle, di affrontare tutto con positività”.

LEGGI ANCHE —> Rosa Perrotta si mostra dopo il parto: bellissima

Per poi concludere: “Sono da 20 giorni a casa di imbottirmi di farmaci perché tutto vada bene […] Niente di trascendentale. Ma vi prego non chiamatela MAGIA, io la chiamo ABNEGAZIONE, SACRIFICIO E FORZA DI VOLONTA”. Insomma, nonostante le influencer godano sicuramente di una ricchezza maggiore rispetto alla media della popolazione, anche loro partoriscono esattamente come ogni donna sulla terra e gli effetti del parto non fanno distinzioni, che la donna in questione sia ricca o meno.