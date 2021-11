Rosa Perrotta è da poco diventata mamma bis. Le foto pubblicate subito dopo il parto la ritraggono in perfetta forma.

E pensare che all’epoca del suo trono, Rosa Perrotta fu attaccata ripetutamente da Gianni Sperti: l’opinionista era fermamente convinto che la modella stesse prendendo in giro il programma e che il suo interesse per Pietro Tartaglione non fosse reale. Bene, quella fu una delle volte in cui lo storico opinionista ha dimostrato di aver sbagliato alla grande: oggi Rosa è diventata mamma per la seconda volta e al suo fianco c’è proprio il corteggiatore che all’epoca fu la sua scelta.

Continua a gonfie vele infatti la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, usciti insieme dagli studi Mediaset nell’ormai lontano 2017. Nonostante un breve periodo di crisi, oggi la coppia appare più unita che mai, soprattutto adesso. Pochi giorni fa infatti, l’ex tronista ha messo al mondo il secondogenito Tartaglione, il piccolo Mario Achille. Nelle foto pubblicate subito dopo il parto, la modella e influencer appare bellissima e serena.

Rosa Perrotta, bellissima anche dopo il parto

La famiglia Perrotta-Tartaglione si è allargata lo scorso 9 novembre, data che i genitori ricorderanno per sempre perché rappresenta l’arrivo in famiglia del tanto atteso Mario Achille. Rosa e Pietro sono già genitori di Domenico, il quale ormai è diventato grandicello ed è assolutamente pronto a fare da fratello maggiore al secondogenito della coppia.

E così, dopo un breve periodo di crisi e dopo qualche difficoltà nella ricerca della nuova casa, il karma è girato per questa splendida coppia ed ha portato il nuovo membro della famiglia. Rosa si è mostrata sui social poche ore dopo il parto, bellissima, senza un capello fuori posto, con il viso sereno e felice.

“Dopo aver passato le prime ore della notte separati, finalmente la mattina presto me lo hanno portato in camera dicendomi che era tutto ok, che avrei potuto tenerlo sempre vicino a me da quel momento in poi” – sono state le dolci parole della neo mamma bis del il piccolo Mario Achille. Il papà invece, dal canto suo, ha postato una dolcissima foto, la cui didascalia è: “Amore mio, immenso e puro”. E così la famiglia si allarga, che in futuro Rosa punti al terzo? Del resto, come si dice, non c’è due senza tre.