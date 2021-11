Vi ricordate di Simone Scipioni, il vincitore di Masterchef 7? Ecco cosa fa oggi il campione e come è continuata la sua carriera dopo il programma

Spesso i talent show ci forniscono l’occasione di conoscere storie commoventi ed emozionanti. Sicuramente una di queste storie è quella di Simone Scipioni, protagonista della settima edizione di Masterchef, talent show di cucina trasmesso su Sky, con Bruno Barbieri, Antonia Klugmann, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo.

Il ragazzo originario delle Marche ha colpito tutti con la sua storia, la sua passione e il tuo talento, arrivando a vincere l’edizione. Dopo il talent show ha continuato con la sua carriera e ha raccolto grandi successi. Ecco cosa fa oggi il vincitore di Masterchef 7, Simone Scipioni.

Simone Scipioni è uno chef nato a Civitanova Marche il 29 ottobre 1996. Cresciuto in provincia di Macerata, nel paese di Montecosaro, cresce con la nonna e sua sorella Roberta, dopo aver perduto da piccolo entrambi i genitori.

Raggiunti i 20 anni d’età, Simone Scipioni decide di andare a vivere da solo e inizia gli studi in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia. Scipioni ha infatti una grande passione per la cucina e si impegna per diventare un grande chef.

Nel 2018, a soli 22 anni, Simone realizza uno dei suoi più grandi sogni: quello di mettere in mostra le sue abilità in un talent show di prima categoria: Masterchef. La sua bravura, passione e grande determinazione, permetterà a Simone di partecipare con successo e aggiudicarsi il primo posto della stagione.

La vittoria a Masterchef permette a Simone Scipioni di aggiudicarsi il primo premio di 100 mila euro, con il quale decide di finanziare il suo primo libro di ricette: “Al mio paese”. Dopo il talent, infatti, Simone non ha lasciato la cucina e oggi continua con il suo lavoro.

Lo chef ha infatti iniziato a realizzare showcooking in giro per l’Italia ed è diventato Chef e Creative Manager presso la Locanda Fontezoppa, ristorante di Civitanova Marche. Per quanto riguarda la sua vita privata, Simone Scipioni è molto riservato: pare sia single ed abbastanza attivo sul suo social network preferito, Instagram.