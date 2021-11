A Udine, a fine mese, vax day dedicato alle future mamme. E, come incentivo, è previsto un regalo dopo l’inoculazione del vaccino.

Sabato 27 novembre a Udine si terrà un vax day molto speciale: per le donne in gravidanza. È previsto un regalo per tutte le future mamme che si faranno vaccinare contro il Covid. Il Friuli Venezia Giulia – a un passo dalla zona gialla – è una delle Regioni che spinge maggiormente affinché i cittadini si vaccinino. Il governatore giuliano, il leghista Massimilano Fedriga, ha recentemente chiesto al Governo di seguire l’Austria e decretare un nuovo lockdown per i no vax. Fedriga ha ribadito: “Le restrizioni possono essere per tutti tranne che per i vaccinati. Il vaccino limita i rischi e i vaccinati che finiscono in ospedale è perché sono anziani o immunodepressi“. E allora perché non spingere l’acceleratore proprio a partire dalle donne incinte? Si tratta, infatti, di una categoria particolare e particolarmente soggetta a timori specialmente dopo il caso di Caserta dove una donna incinta al nono mese, a distanza di due giorni dalla seconda dose del vaccino Pfizer, partorì una bambina morta.

Per rompere gli indugi, a Udine hanno pensato a fare un piccolo omaggio a tutte le future mamme che parteciperanno al vax day. Il dono consiste in una ecografia del bimbo o della bimba. Il vax day riservato alle mamme si terrà presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia dalle ore 14.30 alle 16.30 e ogni donna potrà, se lo vorrà, consultarsi con i ginecologi lì presenti. Il farmaco iniettato sarà il Pfizer. L’idea di incentivare le vaccinazioni attraverso piccole o grandi ricompense non è nuova. Ad agosto, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione del vax day riservato ai ragazzini della fascia 12-16 anni ha regalato a tutti i piccoli partecipanti un gelato. In America, invece, in alcuni Stati hanno fatto le cose un po’ più in grande e hanno organizzato una lotteria e messo in palio, per tutti i vaccinati, un milione di dollari o borse di studio per poter frequentare prestigiose Università.