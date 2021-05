Covid, i morti salgono e arriva la lotteria per convincere le persone a vaccinarsi: in palio premi in denaro

Un curioso modo per stimolare anche i più scettici a vaccinarsi: una lotteria con in palio premi pecuniari.

Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 5218 unità e portano il totale a 4.183.476. Nelle ultime ventiquattro ore 218 morti che fanno salire le vittime a 125.028 e 12.695 guariti che raggiungono quota 3.766.660. Totale persone vaccinate: 9.500.113.

I casi attualmente positivi scendono a 291.788, -7698 rispetto a ieri. I ricoverati sono 9925, -458 mentre in terapia intensiva 1469 assistiti, -75 da ieri.

Covid: arriva la lotteria per vaccinati

Se fino ad oggi eravamo abituati alla lotteria di Capodanno o a quella dell’Epifania o ai gratta e vinci, da oggi dovremo abituarci ad un altro “gioco” a premi: la lotteria per i vaccinati. L’iniziativa arriva da oltreoceano, dall’Ohio – Stati Uniti – per la precisione. In Italia molti pensavano che il Green Pass, per potersi spostare liberamente anche tra Regioni arancioni o rosse e per poter tornare a viaggiare anche al di fuori del Paese, sarebbe stato uno stimolo a farsi vaccinare anche per i più riluttanti. la Germania è andata un po’ più oltre e, qualche settimana fa, ha abolito il coprifuoco ma solo per chi ha già ricevuto entrambe le dosi del farmaco anti Covid.

Tuttavia il governatore repubblicano dell’Ohio, Mike DeWine, ha decisamente superato tutti: una lotteria con in palio la bellezza di 1 milione di dollari. Cifra che potrebbe fare gola a tanti e, dunque, spingere molte persone – magari ancora timorose a causa dei possibili effetti collaterali post vaccino – a correre per farsi somministrare il vaccino. Il primo vincitore verrà annunciato il 26 maggio. Dopo il primo, ogni mercoledì per cinque settimane, verrà estratto un nuovo vincitore. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti nello Stato dell’Ohio che abbiano compiuto i 18 anni di età al momento dell’estrazione e che si siano vaccinati. DeWine, ha scritto sui suoi profili social: “So che molti diranno DeWine sei pazzo, quest’idea della lotteria è uno spreco di denaro. Io credo, invece, che il vero spreco, giunti a questo punto della pandemia, sia una vita persa a causa del Covid-19 quando i vaccini sono ormai disponibili per chiunque li voglia“. Per gli under 17, invece, saranno messe in palio delle borse di studio per frequentare un’Università dell’Ohio. Incentivo, anche in questo caso, non da poco visti gli ingenti costi per poter frequentare le università statunitensi.