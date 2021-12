Il paradiso delle signore: Agnese fa una promessa folle a Tina

Vediamo meglio insieme che cosa succede nella puntata di oggi della nostra amata soap opera Il paradiso delle signore.

Anche oggi, 1 dicembre, abbiamo modo di poter vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera che si svolge nel grande magazzino milanese.

Cerchiamo di capire meglio, anche che cosa succede nel rapporto tra Agnese e la figlia Tina.

Iniziamo dicendo che Tina è assolutamente arrabbiata e sconvolta dopo aver visto la madre che baciava Armando, perchè lei è convinta che si sia lasciata andare dal momento che il padre è ripartito per la Germania.

Agnese e la promessa shock a Tina

La donna, per cercare di tranquillizzare la figlia, gli promette che non vedrà più Armando anche se per lei è una decisione davvero pesante.

Tina, però, forse non contenta della promessa della madre, decide di andare direttamente dal capo magazziniere e parlare con lui.

Armando, sconvolto da quello che sta succedendo, cerca di far spiegare ad Agnese che cosa è successo veramente, perchè Giuseppe deve pagare per quello che ha fatto.

Sembra poi, che queste sue parole, arrivano nel momento perfetto, perchè Salvatore, in questo momento non sa nulla, e propone di andare per Natale a trovare il padre in Germania tutti insieme.

Ovviamente Agnese entra in ansia e nel panico, come può gestire questa situazione? Sarà la volta buona che rivelerà tutto?

Per quanto riguarda Vittorio, invece in questo momento sta cercando di organizzare la sfilata nel migliore dei modi, che ricordiamo essere firmata dalla Gentile Ravasi.

Per far si che tutto sia un grande successo, però ha bisogno della massima collaborazione delle Veneri.

Il direttore del grande magazzino, ovviamente cercherà di motivare al massimo le sue bellissime commesse per far brillare ancora una volta il Paradiso.

Nel mentre, Irene ha sempre più paura della separazione da Stefania, la giovane ha infatti paura che se la ragazza si trasferisce tra loro due l’amicizia termina, e cerca in ogni modo di farla desistere.

Ma ci riuscirà? Possiamo solamente attendere le prossime puntate in onda sempre alle 15.45 circa.