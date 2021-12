Amici: LDA sembra aver smesso il rapporto con lei, all’improvviso!

Amici 2021: Tra due allievi della scuola in passato c’è stata una forte intesa che si è interrotta. Cosa è successo?

Ad Amici 2021 sembra che stia per nascere una nuova coppia, anche se in passato c’era stato del tenero. Stiamo parlando degli allievi LDA ed Elena.

Nel day time che è andato in onda ieri pomeriggio i fan della trasmissione hanno scoperto cosa è successo tra di loro. Tra i due allievi, infatti, sembra esserci stata una forte intesa. Ma sembra che tra la loro conoscenza si sia interrotta bruscamente.

Anche se sono passati molti mesi da quando i due si erano lasciati, LDA è sembrato molto contento di averla ritrovata in casetta.

Una nuova coppia si potrebbe formare ad Amici 21

I due allievi hanno avuto anche un momento in cui hanno potuto chiarirsi. Ma soprattutto, mentre parlavano, è venuto fuori che l’allievo di Rudy Zerbi è sparito da un giorno all’altro.

Infatti, il figlio di Gigi D’Alessio ha affermato che non è stato in grado di gestire quella situazione. Ed Elena ha aggiunto “La cosa che mi ha dato più fastidio, apprezzo che tu te ne sia reso conto, però il fatto di sparire da un giorno all’altro e non rispondere più, non me lo posso dimenticare.

Cioè il mio ultimo tentativo… Già era strano che non ti fossi fatto sentire, poi ho capito quando ti ho scritto il messaggio e tu non mi hai risposto. Là ho capito la situazione, ho detto va bene”.

Luca ha provato a spiegare come si sentiva in quel momento ed ha detto “Io non c’ero, io mentalmente non c’ero”.

Ad Amici 21, quindi, i due allievi hanno ripreso da dove avevano lasciato. Sono sembrati molto in sintonia, con coccole giochi e abbracci.

LEGGI ANCHE—>UOMINI E DONNE: LA MAMMA DI ANDREA NICOLE DA UNA LEZIONE A TUTTI

Potrebbero essere loro la nuova coppia che si potrebbe formare ad Amici 21. Dopo Albe e Serena, che sono sempre più innamorati e sempre più uniti, infatti i fan sperano che anche tra l’allievo di Rudi Zerbi e Elena possa nascere qualcosa.

LEGGI ANCHE—>LUCA JURMAN: ECCO COA FA OGGI DOPO AMICI!

E voi cosa ne pesante di questa nuova coppia che potrebbe nascere ad Amici di Maria De Filippi?